90後童年回憶竟成「Bedazzling」！Kylie Jenner掀起水鑽打卡熱潮

【「Bedazzling」水鑽熱潮】近期在各個社交平台，都充斥著閃閃發光的帖文。由手機、化妝品、日常小物甚至滿面都貼上了立體寶石，讓平凡物品頓時變得閃閃發光，這陣熱潮被稱為「Bedazzling」。細看這些立體寶石貼紙不就是許多90後童年玩物，如今又再度興起，成為近期最流行的DIY，一起來看看如何貼出個人風格。



甚麼是「Bedazzling」？（IG@kyliejenner）

甚麼是「Bedazzling」？

近期興起「Bedazzling」是指以水鑽、仿寶石、亮片或其他閃亮立體貼紙，透過個人喜好、創意甚至是隨意貼在日常物品上，包括手機殼、水杯、唇膏、香水瓶等，將它改造成華麗又獨一無二的小物。這些超閃貼紙曾是90後至千禧年代（Y2K）最流行的小玩物，但在Kylie Jenner一篇生日帖文下，竟將這股熱潮帶起。

Kylie Jenner帶起「Bedazzling」熱潮（IG@kyliejenner）

Kylie Jenner帶起「Bedazzling」熱潮

Kylie Jenner早前分享了她生日派對照片，當中有一個用上點綴了滿滿的閃鑽的蛋糕，非常華麗！不僅如此，Kylie Jenner在其他帖文中的自拍照中，看到她的手機也是貼滿了寶石貼紙。而她的個人美妝品牌Kylie Cosmetics，也示範了如何將美妝也換上閃鑽造型。

以「Bedazzling」展現出個人風格（IG@kyliejenner）

以「Bedazzling」展現出個人風格

「Bedazzling」不僅限於手機殼或美妝品，而是目之所及的所有物品都能貼上彩色寶石，像是手袋、耳機盒、咖啡杯、美甲等，甚至是像Kylie Jenner把蛋糕也放滿閃亮的寶石，極度華麗。看似沒甚麼特別規律，但其實卻不是單純將物品貼滿彩色寶石，而是透過一些小細節將展現出個人風格。

輕鬆貼出個人特色（IG@kyliejenner）

輕鬆貼出個人特色

在裝飾時可以隨意貼滿，不用固定配色或特定排列，但排滿與否、貼紙大小、留白多少等等，都是展現個人風格。此外，在挑選貼紙時可以依據個人喜好挑着愛心、星星、蝴蝶、花等圖字，甚至是喜愛的卡通角色寶石貼紙，都是能讓物品看起來充滿個人特色的元素之一。

Face Gems方法：自行打造（IG@pchan_mood）

Face Gems方法：自行打造

除了將身邊小物變得閃閃發光外，大家還將水鑽貼到臉上。而且製作方法也很簡單，只要將自帶背膠的彩妝專用水鑽貼紙，不規則地貼上臉上或身上即可，很適合參加音樂節或派對時，打造特色造型。

Face Gems方法：AI 生成（IG@davikah）

Face Gems方法：AI 生成

假如只是想分享滿臉閃鑽照片在個人社交平台，方法更簡單。只需直接上傳自拍照給各個AI工具，並輸入 Prompt 提示詞（例如：「幫我把這張照片的人臉加上滿版的Bedazzling 閃石水鑽貼紙風格」），就能快速生成出華麗的水鑽照片。