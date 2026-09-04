2026中秋節月餅｜15+新穎/傳統口味推薦：黑芝麻麻糬、貓山王月餅

【中秋節2026｜月餅推介】9月25日就是一年一度的中秋佳節，這個象徵著團圓的節日，讓大家多了一個機會聚在一起賞月、吃月餅，以慶祝這個美好的節日。當中好食又好看的月餅，非常重要！這次「01女生」為大家集合了多款精緻月餅，包括：半島精品店、香港朗廷酒店、香港置地文華東方酒店等，款款都是集美觀又美味！



2026中秋節月餅推介1. 半島精品店 半島至臻月餅禮盒 八件裝 HK$1,328

半島精品店所推出的「半島酒店至臻月餅禮盒」，以燈籠為靈感設計，配以金屬手挽及柔和燈光裝置，兼具藝術感與珍藏價值。內含兩款全新風味：迷你黑芝麻麻糬月餅(四件)，芝麻香濃醇厚，口感柔韌；而迷你十五年陳皮日本紅豆蛋黃月餅(四件)，選用珍貴陳年陳皮與細膩紅豆蓉，風味深邃悠長。

2026中秋節月餅推介. 半島精品店 半島至臻月餅禮盒 八件裝 HK$1,328（品牌提供）

2026中秋節月餅推介2. 香港朗廷酒店 米芝蓮三星唐閣中秋豪華禮盒 HK$1,888

唐閣豪華禮盒匯聚品牌頂級手工珍品，內含六件備受追捧的迷你奶黃月餅，搭配豐腴甘香的金鮑魚、遠近馳名的唐閣自家製XO醬，以及香脆可口的自家製琥珀核桃。另附一級鐵觀音茶葉，以及精選紅白酒各一瓶，各種風味完美交融，為中秋盛宴譜寫極致和諧的滋味體驗。

2026中秋節月餅推介. 香港朗廷酒店 米芝蓮三星唐閣中秋豪華禮盒 HK$1,888（品牌提供）

2026中秋節月餅推介3. 香港置地文華東方酒店 星輝簷影月餅禮盒 六件裝 HK$498

香港置地文華東方酒店所推出的星輝簷影月餅禮盒，參考由如恩設計工作室 Neri&Hu 設計的外牆風貌，向香港舊日經典宅邸致以敬意。圓筒造型的月餅禮盒可搖身演變為一盞燈籠。絲滑迷你奶黃月餅均按照文華東方食譜及選用優質上乘食材製作，為精緻禮盒設計綴以無與倫比的味蕾享受，並記錄中秋佳節的溫暖時光。

2026中秋節月餅推介. 香港置地文華東方酒店 星輝簷影月餅禮盒 六件裝 HK$498（品牌提供）

2026中秋節月餅推介4. Häagen-Dazs 「和風‧雪月」四件裝 HK$458；早鳥優惠（31/8前）HK$348

Häagen-Dazs™ 所推出的「和風．雪月」雪糕月餅，將日式美學與頂級工藝發揮得淋漓盡致。雪糕月餅外層採用Q彈軟糯的特製麻糬皮，一口咬下，驚喜的彈牙層次感在齒間綻放。包裹著的是三款令人無法抗拒的經典雪糕口味，分別是士多啤梨（2件）、芒果（1件）及比利時朱古力（1件），可盡情品味甜蜜滋味。

2026中秋節月餅推介. Häagen-Dazs 「和風‧雪月」四件裝 HK$458；早鳥優惠（31/8前）HK$348（品牌提供）

2026中秋節月餅推介5. Prada Caffè ION Orchard 木質月餅禮盒 8月中旬起發售

位於新加坡ION Orchard的Prada Caffè，推出兩款獨家月餅禮盒，禮盒結合時尚設計與匠心巧思，體現Prada獨樹一幟的視覺語言。其中木質禮盒極具收藏價值，採用細木鑲嵌工藝，值得長久珍藏。禮盒包含六件月餅，並隨附圍棋盤。這是世界上最古老的桌遊之一，特別版將經典黑白兩色棋子重塑成精緻的可食用餅乾，將下棋博弈變成分享美食的歡樂時光。

2026中秋節月餅推介6. THE 24 . ST「貳肆明月」陸月‧迷你雜錦月餅 (六件禮盒裝) HK$$460；早鳥優惠（11/9前）HK$339

本地品牌THE 24 . ST 推出了「貳肆明月」陸月‧迷你雜錦月餅，禮盒精選了3款特色口味，包括：入口鹹香絲滑的「黃金奶黃」、古法研磨的「濃香日本金芝麻」散發深邃香氣以及口感綿密飽滿、甜而不膩的「十勝紅豆」，滿足眾人不同口味。

2026中秋節月餅推介. THE 24 . ST「貳肆明月」陸月‧迷你雜錦月餅 (六件禮盒裝) HK$$460；早鳥優惠（11/9前）HK$339（品牌提供）

2026中秋節月餅推介7. Mon cher x Nishimura 西村番茶屋本店 日本茶系月餅禮盒 HK$408

人氣日本大阪蛋糕甜品店Mon cher，與日本京都享負盛名的百年茶莊 「Nishimura 西村番茶屋本店」攜手合作推出「日本茶系月餅禮盒」。禮盒中包括：西村抹茶軟心月餅及西村焙茶軟心月餅。前者採用頂級京都抹茶，微苦回甘且茶香濃厚，濃郁絲滑的抹茶軟心於齒頰間溢出，與綿密餡料相輔相成；後者則採用深度烘焙的香氣焙茶，帶有沉穩的煎焙炭香與麥芽餘韻，交織出層次豐富且溫潤回甘的口感。

2026中秋節月餅推介. Mon cher x Nishimura 西村番茶屋本店 日本茶系月餅禮盒 HK$408（品牌提供）

2026中秋節月餅推介8. 唯港薈貓山王榴槤冰皮月餅禮盒 HK$598

榴槤迷不要錯過！酒店皇牌之一的貓山王榴槤冰皮月餅，自推出以來廣受好評，今年除了禮盒四件裝外，更首度推出獨立單個裝，讓榴槤愛好者可獨自享受果王滋味！榴槤冰皮月餅於於馬來西亞製造，包裹著大量香濃的貓山王榴槤果蓉，每一口都充滿軟滑榴槤果餡的香氣，令人一試難忘。

2026中秋節月餅推介. 唯港薈貓山王榴槤冰皮月餅禮盒 HK$598 (品牌提供)

2026中秋節月餅推介9. 奇華餅家 茶餐廳風味奶皇月餅禮盒 HK$218

充滿香港風味的月餅！奇華餅家以香港茶餐廳風味為靈感，推出的「茶餐廳風味奶皇月餅禮盒」，將港式檸檬茶、香滑奶茶及醇香鴛鴦三款經典「茶記」飲品滋味，巧妙融入軟滑奶皇月餅之中，把每個香港人都熟悉的味道化作中秋桌上的驚喜。禮盒盛載著「迷你港式檸檬茶味奶皇月」、「迷你香滑奶茶味奶皇月」及「迷你醇香鴛鴦味奶皇月」各2個。

2026中秋節月餅推介. 奇華餅家 茶餐廳風味奶皇月餅禮盒 HK$218（品牌提供）

2026中秋節月餅推介10. 香港瑞吉酒店 雙黃純白蓮蓉月餅 HK$240

酒店旗下米芝蓮二星「潤」中餐廳，將深厚的文化傳統淬鍊成舌尖上的頂級奢華體驗。行政中菜總廚洪志光師傅嚴選優質蓮子熬製成如絲絨般幼滑的白蓮蓉，包裹著兩枚金黃油潤的鹹蛋黃，甜鹹交織，層次深邃。搭配烤至金黃酥香的外皮，完美展現經典的醇厚餘韻。

2026中秋節月餅推介. 香港瑞吉酒店 雙黃純白蓮蓉月餅 HK$240 （品牌提供）

2026中秋節月餅推介11. Venchi「八星伴月禮盒」

品牌今年以「流光映月，此時團圓」為題，推出2026「流光映月」中秋節系列，禮盒設計從中秋節的儀式感著墨，將月相盈虧、燈籠花窗與靈巧玉兔巧妙化為圖騰，配合走馬燈的動態剪影、精細鏤空與立體結構，勾勒出詩意盎然的節慶氛圍。當中「八星伴月禮盒」，以一幅「月兔望月，眾星拱月」插畫為靈魂，中央以奶茶餅乾月餅為主角，環繞八顆經典Chocoviar巧克力，一次過品嚐多種口味。

2026中秋節月餅推介. Venchi「八星伴月禮盒 (品牌提供)

2026中秋節月餅推介12. 萬麗海景酒店 萬麗月餅（六件裝） HK$238

酒店全新推出的月餅禮盒以星空藍為幕，璀璨月華為飾，內有三款趣意口味 ——— 伯爵茶、咖啡及士多啤梨乳酪各2個。伯爵紅茶清冽的底蘊凝於一方小餅，口感圓潤豐盈 ; 迷你咖啡奶黃月餅香氣醇厚，絲滑如緞。迷你士多啤梨乳酪奶黃月餅 ，酸甜有致，輕盈怡人。

2026中秋節月餅推介. 萬麗海景酒店 萬麗月餅（六件裝） HK$238 (品牌提供)

2026中秋節月餅推介13. 香港維港凱悅尚萃酒店 限定月餅禮盒HK$258

今年中秋，酒店特別邀請本地藝術家汪凡（Fanny Wong）精心設計禮盒包裝，以插畫描繪出東岸板道於中秋月夜的迷人景致，並以維港天際線作為背景，勾勒出皓月緩緩升起，濃厚而溫馨的佳節氛圍。而月餅禮盒則由「皇玥」於香港生產，內有四個獨立包裝的低糖奶黃月餅。

2026中秋節月餅推介. 香港維港凱悅尚萃酒店 限定月餅禮盒HK$258 (品牌提供)

2026中秋節月餅推介14. 望月 港式鴛鴦特別版套裝 HK$238

以經典港式風味為靈感巧製「港式鴛鴦」特別版禮盒。匯聚「流心奶茶」與「流心咖啡」（各 2 件）兩款匠心之作。流心奶茶月餅採用Lipton 紅茶，茶香滿溢。流心內餡將醇厚茶韻與香滑奶香完美融合，入口順滑，還原經典港式奶茶風味，令人一嚐傾心。流心咖啡月餅：選用意大利 illy 咖啡製成內餡與流心，咖啡幽香醇厚。

2026中秋節月餅推介. 望月 港式鴛鴦特別版套裝 HK$238 (品牌提供)

2026中秋節月餅推介15. 大快活 「快活團圓」x角落小夥伴迷你流心奶皇月餅（6個裝）HK$269

大快活特別聯乘日本超人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴，推出可愛的迷你月餅系列，帶來滿滿童趣驚喜。其中「迷你流心奶皇月餅」則以絲滑流心奶皇配上「企鵝」、「炸豬排」與「炸蝦尾」的可愛造型月餅，香濃細滑、甜而不膩；月餅以印有角落小夥伴圖案的萌爆圓筒形收納鐵罐盛載，可愛之餘十分實用。

2026中秋節月餅推介. 大快活 「快活團圓」x角落小夥伴迷你流心奶皇月餅（6個裝）HK$269（品牌提供）

2026中秋節月餅推介16. IKEA 迷你月餅（4件裝）HK$59.9

在不同口味的月餅上，印上可愛的貓貓圖案！IKEA今次帶來4款味道的月餅，包括開心果流沙、黑芝麻、金沙奶皇及金沙白蓮蓉，交織出層次分明的經典滋味，一次滿足多重味蕾享受。