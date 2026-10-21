韓國CHICOR隱藏美妝｜6必試：個人色彩測試、磁吸唇彩、小眾香水

CHICOR必試美妝｜Olive Young 是不少女生遊韓時必逛的，但其實還有一間隱藏美妝店，同樣讓人一逛就走不出來。CHICOR 集結了多個國際美妝品牌、韓國著名美妝品牌以及年輕潮流小眾品牌，做到只需走進他們的店就能買到大部分想入手或想試的產品。這次跟著「01女生」編輯，一起逛CHICOR，看看近期最值得入手的美妝、護膚及香水。



韓國CHICOR必試美妝1. Ameli 設有Beauty Stage 更便於挑選出適合自己的美妝

部分CHICOR指定店舖（如明洞、弘大、江南店）設有Beauty Stage體驗區，提供美妝品牌Ameli 的個人色彩分析儀器，不到30秒就可獲得分析結果與建議，當中就包括了適合自己的色彩類型、妝容建議以及彩妝推薦。而Ameli以多元調色及細緻粉質聞名，在做完個人色彩分析後，不妨跟著它的建議，試試品牌的Step Basic單色眼影，質感很不錯。

韓國CHICOR必試美妝2. PERWARE 手機磁吸夾心滑蓋唇彩 Lip Grip韓元38,000（約港幣225）

韓國的手機美妝裝飾，總是創新不斷！PERWARE所推出的手機磁吸夾心滑蓋唇彩，就是其中之一。唇彩外盒具備MagSafe磁吸功能，可以直接貼在手機背面，既是唇彩，也是手機支架，更是潮流單品。而唇彩部分採用滑蓋設計，輕推即可在外補唇彩。目前已推出12款色調，包括了水光、啞光柔霧以及護唇系列，滿足不同女生的需要。

韓國CHICOR必試美妝3. Dinto 晨露微光胭脂液 Soft Glow Liquid Cheek 韓元20,000（約港幣118）

Dinto是韓國純素彩妝品牌，所推出的胭脂液，有著猶如原生的自然紅暈感。胭脂液的質地是輕盈的液體，流動性極高，絲滑易推且可反覆疊擦，不易出現結塊或破壞底妝的問題，輕鬆就可營造出透亮的妝感。

韓國CHICOR必試美妝4. The Saem 完美零破綻三合一遮瑕盤 韓元12,000（約港幣71）

韓國熱門的The Saem三合一遮瑕盤，在CHICOR同樣可以買到，6款熱門色調均可現場試色。當中編輯認為最實用的是色調01，包括了可遮蓋一般瑕疵的米膚色、修飾青藍色調或暗沉的黑眼圈的三文魚蜜桃色，以及中和泛紅或暗瘡的綠色，一盒就可解決大部分面部瑕疵。而且遮瑕膏在接觸體溫後就會軟化變得易推開，貼服度高。

韓國CHICOR必試美妝4. The Saem 完美零破綻三合一遮瑕盤 韓元12,000（約港幣71）（「01女生」攝）

韓國CHICOR必試美妝5. Mixsoon大豆水潤修護精華 50ml 韓元35,000（約港幣207）

Mixsoon是韓國純淨美妝與護膚品牌，主張「單純、有效、溫和」的極簡主義護膚，減輕皮膚負擔。而這款大豆水潤修護精華是品牌人氣產品，也是入門必試。精華含有4種天然發酵成分，包括發酵大豆、石榴、大麥和梨，無添加香精與酒精，具備保濕滋養與溫和去角質功能，有效幫助代謝老廢角質、改善黑頭等問題。

韓國CHICOR必試美妝5. Mixsoon大豆水潤修護精華 50ml 韓元35,000（約港幣207）（「01女生」攝）

韓國CHICOR必試美妝6. BiBiANG Lost Wood EDP淡香精 50ml 韓元150,000（約港幣886）

BiBiANG 原本是來自韓國首爾聖水洞的年輕小眾香氛品牌，現在在CHICOR也能入手。品牌的香水以獨特且富有文青感的自然調香水，備受韓國年輕男女喜愛，也是多位韓國偶像的愛用香水。其中 Lost Wood 是一款木質芳香調的中性香氣，帶有乾淨的肥皂香與大地泥土的濕潤感，予人一種乾淨又沉穩的魅力。