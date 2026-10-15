韓國秋冬妝容重點｜化妝師分享4重點：韓系減法美學 唇妝升級畫法

正式踏入秋季，除了護膚上要有所改變外，妝容亦有不少轉變。早早進入秋季的韓國，已引領著新一股韓妝熱潮，當中有不少都很值得參考。這次「01女生」邀請到專業化妝師Natalie Chan，和大家分享最新的韓國秋冬妝容重點，一起換上最適合自己妝容迎接今年秋冬季。



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以3款化妝品完成韓系秋冬妝容（IG@newjeans.minji）

以3款化妝品完成韓系秋冬妝容

每季轉換新風格妝容，總不能把所有化妝品換一遍，Natalie就分享了最推薦的三樣彩妝單品，以完成整個韓系秋冬妝容，分別是：

1. 質地薄透的微光/半啞光氣墊粉餅

今年秋冬韓系底妝的核心是「水光感依然存在，但開始懂得收斂光澤」。不再是以前整張臉彷彿全面反光的舊式水光，現在講求的是『薄透底妝＋局部補光』。這樣畫出來的底妝不僅高級透亮，持久度與抗汗表現也都比舊式水光肌好非常多，非常適合香港秋冬的天氣！

步驟1. 全面薄塗打底：先用氣墊輕薄服貼地均勻膚色，呈現出乾淨且帶有原生感的肌膚質感。

步驟2. 局部精準補光：接著只在顴骨、鼻樑、額頭這幾個最高的位置，局部拍上一點光澤，將光線「收」在最精緻的位置。

2. 低飽和冷調（灰棕或灰粉調）的多功能眼影修容盤

今年秋冬的眼妝徹底告別了以前偏暖、偏黃的大地色系，全面轉向「清冷感眼妝」。除了可以完成眼妝，盤中的灰棕霧面格還能用來畫出自然的鼻影、下巴輪廓以及臥蠶陰影。只要挑選一盤冷調的多功能眼影盤，就能輕鬆打造今年秋冬最流行的清冷高智感妝容。

A. 冷棕＋銀灰打底消腫：

利用眼影盤中的低飽和灰棕或冷棕色，在眼窩大面積暈染開來，眼神立刻顯得清冷又高級，消腫效果極佳！

B. 冰感珠光精準點亮：

不再使用大顆粒的暖金色閃片，而是改用極為細緻的銀灰或冰感珠光，小面積地點綴在眼頭與臥蠶位置。

3. 低飽和「冷玫瑰/漿果色系」的唇蜜（Lip Gloss）

今年秋冬的唇色比起春夏會「更深一度」，「冷玫瑰/漿果色系」的唇蜜，帶有冷調微醺感的唇色，擦上嘴唇後非常顯白，同時還會散發出一種優雅又高級的氣質。無論是水光感唇蜜還是柔霧感唇蜜，最關鍵的都在於「唇邊要柔和地暈染開來」，營造出天生飽滿雙唇的效果。而且這類唇彩還可以「一物多用」，在手背稍微推開一點，再沾取極少份量輕輕點上，就能當作同色系胭脂使用。

以胭脂改變秋冬妝容氛圍（IG@katarinabluu）

以胭脂改變秋冬妝容氛圍

除了半啞光的底妝、低飽和冷調的眼影修容，和漿果色系的唇蜜，胭脂在整個妝容中，同樣有著改變整體妝容氛圍的效果。Natalie分享提到胭脂不再單純是用來提亮氣色，現在已經成為塑造氛圍、甚至能幫忙修飾與調整臉型結構的神器。

今年秋冬最流行的是奶杏、燕麥色、肉桂焦糖色，還有低飽和度的冷玫瑰與漿果粉色。這些色調塗上臉後非常顯白，而且自帶一種高級感！

在胭脂位置與畫法上，也有全新轉變-「眼下收縮法」。可將胭脂斜斜地刷在眼下至顴骨位置，再順勢向太陽穴暈染開來。這樣在視覺上能立刻收窄顴骨，讓整個面部輪廓線條變得更加順滑流暢！

挑選秋冬胭脂2大核心重點（IG@katarinabluu）

挑選秋冬胭脂2大核心重點

1. 顏色要和諧：胭脂、眼影與唇膏的顏色一定要盡量保持在同一色系，整個妝容才會乾淨高級。

2. 暈染是大前提：無論使用什麼質地，邊緣位置一定要徹底暈染自然！千萬不要出現明顯的「一塊塊」或「一條痕」，唯有自然過渡，才能讓妝容呈現出精緻的高級感！

韓系唇妝畫法全面升級（IG@newjeans.minji）

韓系唇妝畫法全面升級

在今年秋冬的唇妝趨勢，水潤微光唇全面勝出，霧面絲絨則退居第二。而化妝手法上迎來全面升級，以下分享2大新畫法：

1.「外霧內光」的立體層次：

不要再像以前那樣厚重地塗滿整個嘴唇，可以先用肉粉色唇線筆勾勒並霧化唇邊，接著在嘴唇內側疊加水光唇釉，打造出「外圈柔和、中間飽滿透亮」的立體嘟嘟唇。記得將最深的顏色集中在唇中心，再向外自然散開，視覺上嘴唇立刻會變薄、變精緻，而且層次感十足！

2. 內深外淺與唇形重塑：

用唇線筆在兩個唇峰中間的凹處，輕輕畫一個微小的「U」字型，接著將邊界暈染開來。這樣可以讓上唇看起來更嘟、更有立體感，但又不會顯得生硬或線條邊界過於厚重死板！之後，順著下唇邊緣拉到嘴角時，在嘴角位置微微向上勾一點，就能修飾出自然放鬆且帶點微笑感的雙唇。

韓系妝容的「減法美學」（IG@katarinabluu）

韓系妝容的「減法美學」

近期流行起「弱化眼線」和「原生睫毛」的眼妝重點，Natalie指出今年秋冬韓妝在眼妝上，同樣貫徹了「減法美學」。眼妝顏色不再那麼鮮豔厚重，反而更講求精準修飾眼型與輪廓，也就是順著自己眼睛本身的結構去幫眼睛消腫、拉長眼型。

1. 眼影有層次（先淺後深）：

不要再像以前那樣整個眼皮塗滿深色。最近的做法是先用接近膚色的淺杏色在整個眼皮打底消腫；接著用中等深淺的過渡色，塗在眼皮中段至眼尾。

2. 眼頭用少許微光/珠光打亮：

不要再用過度高調的大閃片，改用極少量的香檳光或奶杏微光，精準地點在眼頭尖端位置再輕輕暈開。

3. 弱化眼線與「束感太陽花」睫毛：

和以前生硬的黑色粗眼線說再見！改用棕色眼線筆或眼影盤中最深色的那一格，貼著睫毛根部輕輕加深眼尾位置即可。睫毛方面不再追求濃密，而是要刷出根根分明、輕盈立體的一束束「太陽花」睫毛！

化妝師簡介：NATALIE CHAN（資深化妝師）

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2015年投身化妝界，2017年成立NATALIE CHAN MAKEUP STUDIO，正式成為全職化妝師。服務範疇以新娘婚禮、廣告及商業化妝造型為主，同時創辦多個熱門課程，分享形象提升心得。曾合作多位名人，如：金像影帝任達華、《狂舞派》金像導演黃修平、視后唐詩詠等，擁有豐富經驗。於2025年榮獲《HK01》旗下「01女生」頒發「年度美肌達人」獎項。