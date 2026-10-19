打造自然不僵硬的鐵瀏海！化妝師分享3實用貼士：營造空氣感髮根

髮型是整體造型中很重要的一部分，尤其對於留有不同瀏海的女生來說，保持髮型不亂、不油、不扁塌，更是每日最煩惱的事。這次就邀請到專業化妝師 HayLi，分享她的梳理髮型及定型的實用小貼士，尤其適合香港潮濕天氣，跟著做就再也不擔心一出門用心做的髮型就扁塌。



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出門前2步 防止變「條碼瀏海」（IG@_imyour_joy）

出門前2步 防止變「條碼瀏海」

香港天氣潮濕，只要一出門瀏海就很容易變成「條碼」。HayLi 特別分享，額頭容易出油的女生，可以在上完底妝用粉撲沾滿透明蜜粉，直接用力往額頭上「壓」，直到摸起來乾爽不黏手。

此外，在出門前可把瀏海翻起來，在貼近額頭那一面的髮根拍上少許蜜粉或噴乾洗髮。先建立這屏障，汗水就不易滲進髮絲中。

打造自然不僵硬的瀏海（IG@_imyour_joy）

打造自然不僵硬的瀏海

想打造吹不動的瀏海，不少人會選擇噴上大量的定型噴霧，但瀏海通常會變得僵硬。HayLi指出別直接對著整片瀏海噴，可將瀏海掀開，對著裡面的髮根噴一點，以提供支撐力，外層保持自然落下。

此外，可把定型噴霧先噴在細齒梳上，再拿來梳理瀏海髮尾，這樣梳理出來的線條自然分明，既能長效定型，又不會結塊僵硬。

營造空氣感立體髮根（IG@_imyour_joy）

營造空氣感立體髮根

至於細軟髮最怕頭頂髮絲扁塌貼頭皮，HayLi分享了兩個方法，以打造出立體髮根。在整理髮絲時，可把頭頂頭髮往反方向拉，用吹風機熱風吹髮根3秒，停住等冷卻5秒再放開，利用熱風暫時軟化毛髮，再透過冷卻定型，讓髮根持久站立。

還可在頭髮分界的兩側夾上髮夾，噴點定型噴霧，再用吹風機加熱10秒後，再把髮夾拿掉，這樣頭頂就會有空氣感。

營造空氣感立體髮根（IG@_imyour_joy）

化妝師簡介：Hay Li（資深化妝師）

Instagram 擁有 15 年新娘及舞台化妝履歷。以『乾淨底妝』為核心美學，擅長運用細膩筆觸展現女性的優雅神韻，是追求高級感妝容的專業首選。