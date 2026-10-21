化妝教學｜零失手打造微醺妝！化妝師分享秋冬最佳胭脂、唇妝配搭

除了雙目有神，自信妝容還要有精神和好氣息。因此胭脂和唇妝非常重要，專業化妝師Irene Lee向「01女生」分享今個秋冬的流行色調，以及化出高級立體感妝容的技巧，大家不妨從中偷師。



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2026 秋冬胭脂、唇妝配搭

往年的秋冬妝容，都傾向柔和沉靜的大地色調。今個秋冬，Irene推薦兩款臉頰與唇色配搭。由於秋冬服飾顏色較深，她建議煙燻玫瑰色搭裸灰肉桂色，「運用低飽和的灰調，既成熟又不顯老。胭脂可選帶有紫調的煙燻玫瑰色，而唇膏就搭溫柔的肉桂裸色，令整體妝容更和諧。」

她亦提到無花果色搭焦糖奶茶色，「這組合推薦給黃調皮膚的人，可以修飾亞洲人的黃色調，營造出溫暖的慵懶感。」

2026 秋冬胭脂、唇妝配搭 (freepik/ Magnific)

微醺胭脂妝容技巧

別以為胭脂是化妝最易的部分！時下流行微醺妝容，Irene指出宿醉妝並非盲目將紅色大片地掃在眼底下，並分享不易顯眼腫的化妝技巧：在色調選擇方面，她認為要避開過度鮮艷的顏色，「選擇杏桃色或者冷調柔粉紫會比較適合。」至於用量，她表示要用少量及疊層的方式，塗在鼻樑及眼下三角區（稍高於蘋果肌）。而在化完胭脂後，可用本身的粉底或海綿，輕輕帶過胭脂邊緣，以確保沒有明顯界線。

打造高級立體感臉頰妝容 (freepik/ Magnific)

打造高級立體感臉頰妝容

如果喜歡精緻妝容的話，Irene分享打造高級立體感臉頰妝容的方法，「不能單靠一盒光影或陰影就可弄到，而要分區運用不同顏色和質地。」

蘋果肌

色調：可選兩款不同深淺的同色調

工具：中型火苗形狀掃

用法：淺色集中掃在靠近面部中間位置，而深色則用在靠近顴骨的部分，利用深淺做出小顏效果。



顴骨

色調：霧面自然偏灰陰影色或低飽和肉桂色

工具：斜角修容掃

用法：由耳際向嘴角方向輕掃（不要低過鼻翼的水平線）。



顴骨兩側 / 太陽穴

色調：霧面奶白色高光粉

工具：小號局部暈染掃

用法：輕掃在顴骨上方至太陽穴的「C」字區，或者面部中間自然凹陷的位置。透過陰影同高光的對比，塑造出視覺上向上提拉的面部輪廓。



Irene Lee｜資深化妝師

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香港專業化妝師，曾為不少明星、KOL和活動模特兒化妝，日常亦活躍於社交媒體，分享化妝貼士，讓大家容易掌握化妝技巧。