對抗初老！化妝師分享如何化出看不出年齡的妝容、妝前急救技巧

當肌膚開始出現細紋、肌膚暗沉等初老徵兆，在化妝時尤其容易遇到底妝浮粉卡紋的問題。想要打造貼服、無瑕透亮且看不出年齡的妝容，到底是要調整護膚步驟，還是改變化妝方法？這次邀請到專業化妝師 HayLi，分享妝前急救以及化底妝時的小技巧，讓大家輕鬆化出充滿光采的妝容。



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以霜狀面膜為肌膚急救（Getty images）

以霜狀面膜為肌膚急救

假如在上妝前發現肌膚特別乾燥顯細紋，HayLi 指出，此時厚敷滋潤度高的 Cream Mask（乳霜狀面膜）是極佳的急救方案。只需在妝前厚敷5-10分鐘，再使用濕潤的化妝棉或柔巾將殘留的敷膜徹底擦拭乾淨，即可瞬間軟化角質層並快速注水澎潤。這個步驟不僅能讓肌膚瞬間變得柔軟水嫩，拭去多餘油脂殘留更可有效防止後續底妝出現起屑或打滑的問題。

護膚重點：「分區護膚」與「簡化層次」（Getty images）

護膚重點：「分區護膚」與「簡化層次」

隨著年齡增長，部分抗老護膚品會換成高滋潤度的產品，但若全臉塗抹，往往會導致過於滋潤。對此，HayLi 建議以「分區保養」與「簡化層次」方式。眼下或法令紋等易生乾紋的位置，可使用滋潤乳霜並以指腹輕壓促進吸收；而易出油的 T 字部位則選用清爽型乳液。完成護膚後，可等2分鐘或以面紙輕按吸走表面浮油。只要護膚保濕度足夠，防曬與妝前乳可選用薄透款即可，護膚層次越少，底妝便越貼服。

出現初老症狀時 護膚優先（Getty images）

護膚優先

許多剛出現初老症狀的女生，在護膚和化妝上都有些不知所措，到底是先從護膚品做改變，還是化妝方式做調整呢？HayLi 分享提到護膚與彩妝固然相輔相成，但絕對是「護膚優先」。底子太乾就如同在乾水泥上上粉，技術再好也難逃卡紋，因此應先改用具備屏障修護與高滲透力的保濕產品。

而在彩妝手法上，則要「減粉量」與「改質地」。粉底只需集中於面部中央，眼下及法令紋等紋理處僅用餘粉輕輕帶過，粉體越薄越顯年輕。同時盡量減少乾粉或粉餅的使用，改用高保濕度的遮瑕液與液態底妝，就能營造自然潤澤的完美妝感。

化妝師簡介：Hay Li（資深化妝師）

Instagram 擁有 15 年新娘及舞台化妝履歷。以『乾淨底妝』為核心美學，擅長運用細膩筆觸展現女性的優雅神韻，是追求高級感妝容的專業首選。