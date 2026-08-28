河智苑凍齡秘訣靠堅持喝檸檬汁　揭健康原理與風險　5類人要注意

河智苑藉《秘密花園》、《奇皇后》等多部人氣作品累積知名度，今年更於最新韓劇《權慾之巔 Climax》突破角色框架讓人印象深刻，再次引發話題。今年47歲的她，不只好身材惹人稱羨，毫無歲月破綻的凍齡臉蛋，也成為多數熟齡女性心中的女神指標。



據了解，河智苑私下養顏美容的秘訣之一就是靠每天早上一杯「現榨檸檬汁」，且這個習慣已經堅持超過15年！究竟韓國女星都在嘗試的檸檬汁，甚至近年很夯的「橄欖油+檸檬汁」原理與健康疑慮是什麼？一起了解。

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河智苑檸檬汁美容法，健康原理與風險（01製圖；IG@hajiwon1023）

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河智苑凍齡秘訣：每天早上一杯現榨檸檬汁

想要看起來年輕，除了肌膚保養要勤奮，內在調理也很重要。河智苑過去曾多次在採訪中分享，自己堅持超過15年的養顏美容習慣就是：早晨喝一杯現榨檸檬汁，甚至會用檸檬汁煮咖啡。藉著「檸檬」本身富含的維他命 C，來達到抗氧化、促進肌膚膠原蛋白生成，以及提升自體免疫力效果，進一步改善膚況、氣色與整體健康狀態。

空腹喝「檸檬汁」養顏原理是什麼

近年許多女明星提倡「檸檬汁」養顏美容法則，也讓人好奇這派美容飲食方法是否真的有健康根據呢？從營養學角度來看，檸檬汁之所以擁有美容價值，第一個原因為豐富維他命 C 有助膠原蛋白形成，也能達到抗氧化效果。若搭配日常均衡飲食，確實有助於維持膚況穩定與提升氣色明亮度。另一方面，由於檸檬酸自帶酸味，容易刺激唾液與胃液分泌，對部分人來說，早晨少量、稀釋後飲用，確實可能促進消化，帶來清爽、開胃的感受，因此被部分人視為「排毒」或「燃脂」妙方。

空腹喝「檸檬汁」健康疑慮高

雖然「檸檬」本質上擁有健康效益，但倘若忽視自身體質狀況盲目跟風，恐帶來更大的健康疑慮！首先，檸檬汁酸度真的不低。部分研究與資料顯示，純檸檬汁的 pH 可低至約 2.3 左右，屬於高酸性飲品；而牙科資料也提醒，酸性食物與飲料確實可能增加牙齒琺瑯質侵蝕風險。因此若習慣早上喝檸檬水，最安全的做法不是直接喝原汁，而是務必稀釋，喝完後也可先以清水漱口，並避免立刻刷牙，以減少對牙齒表面的刺激。

再者，若本身有胃食道逆流、胃潰瘍、胃炎，或空腹時容易胃酸不適，檸檬這類高酸性飲品反而可能讓灼熱感、泛酸與胃部不舒服更明顯。美國國家糖尿病、消化及腎臟疾病研究所（NIDDK） 也提到，柑橘類與高脂食物都可能讓 GERD 症狀加重，所以把檸檬飲當成萬用晨間保養，並不適合每一種體質。

「橄欖油+檸檬汁」健康迷思

除了單喝檸檬汁，近年也有不少人信奉張員瑛帶起的「橄欖油加檸檬汁」美容療法，期待達到幫助肝膽排石、清宿便、加速代謝與養顏美容的效果。但若從醫學角度來看，這類說法其實很有爭議！

美國頂尖學術醫療中心－梅奧診所（Mayo Clinic）研究指出，所謂「橄欖油檸檬汁」療法並沒有證據能有效治療膽結石；有些人隔天在糞便中看到的綠色塊狀物，也未必是真正膽結石，更可能只是油脂、果汁與消化液混合後形成的物質。早期刊載於國際醫學期刊 The Lancet 的分析也指出，這類「排出的石頭」可能只是脂肪酸與檸檬汁反應後形成的半固體塊狀物，並非真正的結石。

值得留意的是，對原本就有膽結石的人來說，攝取大量油脂可能刺激膽囊明顯收縮，反而可能引起膽絞痛、急性膽囊炎，甚至需要急診處理。也就是說，這類偏方不只未必有用，某些族群甚至可能因此踩到健康紅線。

想跟著喝檸檬飲？更推薦這樣做

若真的很喜歡檸檬的香氣與清爽感，比起空腹喝原汁，專家更推薦把它當成低負擔的日常搭配。像是將一兩片檸檬加入大瓶水中稀釋，或把檸檬汁與橄欖油調成油醋醬，搭配沙拉、烤蔬菜、冷麵一起吃，都是比「空腹直接飲用」來得更溫和，也更實際。

此外，橄欖油本身富含單元不飽和脂肪酸，與蔬菜一起吃時，也有助脂溶性維他命（如 A、D、E、K）與部分植化素的吸收。因此，別盲目跟風名人的凍齡秘訣，從自身體質調理做起，選擇合適的養生方式，並搭配規律作息、充足飲水、均衡飲食與固定運動，才是長期對策。

特殊族群喝檸檬飲尤其要留意

值得再次提醒的是，若你本身有胃食道逆流、胃潰瘍、膽結石、糖尿病，或正在接受特定腸胃與代謝相關治療，面對這類晨間養生喝法時，建議先以自身病況為優先，不要因為名人分享就直接照做。尤其把檸檬汁、蜂蜜水、橄欖油等飲品當成早餐替代品，未必適合所有人，最好還是先諮詢專業醫師或營養師，再決定是否納入日常。

空腹喝檸檬汁＆檸檬汁橄欖油常見問答

Q1：檸檬水可以每天早上空腹喝嗎？ A： 可以，但前提是要看體質，也不建議直接喝高濃度原汁。若本身沒有胃食道逆流、胃炎或胃潰瘍問題，可先從「1～2片檸檬＋500ml常溫水」這種低濃度方式開始嘗試，每週 3～5 天即可。若一喝就出現胃部灼熱、反酸或脹氣，代表空腹飲用不適合你，改成早餐後再喝會更安全。 Q2：喝檸檬水會不會傷牙？怎麼喝比較不容易傷琺瑯質？ A： 會有風險，尤其純檸檬汁酸度高，若長期直接接觸牙面，確實可能增加琺瑯質侵蝕機率。較建議以大量飲水稀釋後再喝，並盡量縮短飲用時間，不要小口含著慢慢喝。喝完可先用清水漱口，至少等 30 分鐘後再刷牙，避免酸性狀態下立即刷牙，反而加劇牙齒表面磨損。 Q3：哪些人不適合跟風喝「檸檬汁」或「橄欖油＋檸檬汁」？ A： 胃食道逆流、胃潰瘍、胃炎患者，或空腹容易胃酸過多的人，通常都不建議把檸檬汁當晨間固定飲品。若本身已有膽結石、膽囊疾病，則更不建議嘗試「橄欖油＋檸檬汁」偏方，以免刺激膽囊劇烈收縮。糖尿病患者若把這類飲品當正餐替代，也可能影響進食節奏與血糖控制，最好先詢問醫師或營養師。 Q4：想補充維他命 C、改善氣色，一定要靠檸檬水嗎？ A： 不一定。檸檬確實含有維他命 C，但並不是唯一來源，像番石榴、奇異果、草莓、甜椒等，維他命 C 含量往往更高，也更容易融入日常飲食。若目標是養顏美容，比起執著單一飲品，更重要的是吃足原型食物、規律睡眠、穩定防曬與補水，這些對膚況與氣色的影響，往往比一杯檸檬水更關鍵。 Q5：「橄欖油＋檸檬汁」真的有排毒、排石效果嗎？ A： 目前沒有足夠醫學證據支持這類喝法能真正「排毒」或「排膽結石」，網路上常見的綠色塊狀物，也未必是真正結石。若只是喜歡檸檬與橄欖油的清爽風味，更推薦把它們做成油醋醬，搭配沙拉、烤蔬菜或冷麵一起吃，既能降低空腹刺激，也較符合日常飲食邏輯。與其追求速效偏方，不如用可長期執行的飲食習慣養身。

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