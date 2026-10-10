46歲蔡依林4大凍齡保養秘訣：拒絕盲目節食　穩定睡眠習慣是基礎

「金曲天后」蔡依林（Jolin）工作行程一個接一個，在高強度的工作節奏下，依舊維持亮眼狀態。一直以來，蔡依林就是演藝圈公認的「養生模範生」，過去曾分享自己大約晚上11點前就寢，近年更將睡覺時間一路提早到晚上9點半左右。



早前成為蘭蔻（Lancôme）亞太區護膚代言人的她，也分享最近的保養與生活習慣。從飲食、睡眠到睡前放鬆，每一項看似簡單，卻都是她長期維持狀態的小細節，一起來看看她如何在忙碌生活中照顧自己！

46歲蔡依林的逆生長秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

蔡依林4大保養秘訣，養出好氣色（IG@jolin_cai；01製圖）

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1. 從早晨肌膚狀態，觀察身體最近過得好不好

蔡依林分享，早上起床後的肌膚狀態，其實是她觀察自己近期生活狀態的一種方式。她會從肌膚的明亮度、保水感等變化，回頭檢視自己最近的飲食與睡眠。她也發現，當自己睡得比較好時，肌膚看起來會更明亮，摸起來也比較有保水感，因此現在會盡量讓自己在晚上9點半～10點之間入睡。

睡眠期間是肌膚進行修復與維持屏障功能的重要時段，長期睡眠不足也可能讓肌膚看起來暗沉、乾燥。因此，比起熬夜後狂敷面膜，維持穩定的睡眠習慣，其實更是基礎的保養功課。

2. 飲食不只控制熱量，更要吃進身體需要的營養

蔡依林也特別強調飲食的重要性。現在她認為，與其過度限制自己，更重要的是聽懂身體需要什麼。尤其在巡演期間，唱跳與工作量增加，身體消耗的體力也更多，她會特別想吃魚肉等優質蛋白質，適時補充身體所需的營養。

她也提到，過去比較嚴格控制飲食時，多少會感受到壓力；現在則會根據身體狀態做調整，需要時就適度補充。

相信大家都聽過，無論是增肌減脂、護膚、養髮等等，飲食首要就是補充蛋白質，蛋白質是肌肉、皮膚、頭髮等組織的重要營養來源，對於需要大量活動、運動的人來說，更需要留意每日攝取是否足夠。減重或維持身材時，也不建議一味少吃，否則可能連肌肉量一起下降，反而影響身體的整體狀態。

3. 睡前試著先讓身體「慢下來」

為了維持好的睡眠品質，蔡依林睡前會安排一些簡單的放鬆習慣，包括做伸展、深呼吸練習，讓整個人的節奏慢下來，接著再進行基本保養。

這個習慣其實很適合平常工作忙、腦袋容易停不下來的人。睡前做幾分鐘溫和伸展與深呼吸，可以作為「準備睡覺」的固定訊號，幫助身體逐漸從白天的活動模式轉換到休息狀態。

尤其對需要長時間工作、訓練或維持高活動量的人來說，睡眠品質的重要性並不亞於運動與飲食。每天提早一點放下工作、讓自己慢慢靜下來，反而是最容易被忽略的養生細節。

4. 把「長壽保養」落實在每天的小習慣

近年「長壽科學」成為保養圈熱門話題，核心概念其實離日常生活並不遠，包含均衡飲食、規律活動、充足睡眠與穩定生活作息等。蔡依林的保養方式也很符合這個概念，沒有過度追求單一方法，而是從睡眠、營養到日常放鬆，一點一點建立自己的生活節奏。

對需要長期維持狀態的藝人來說，真正能持續的保養往往不是短期惡補，而是把健康習慣變成日常。像蔡依林這樣「好好睡、好好吃、放輕鬆」的方式，看似樸實，卻也是最基本、最值得一般人跟著做的養生保養法！

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