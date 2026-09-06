64歲楊紫瓊分享4大凍齡秘訣：推薦「快走」　公開3餐菜單避吃紅肉

64歲奧斯卡影后楊紫瓊日前出席上海活動，以絕佳狀態驚豔全場。向來大方擁抱歲月的她，不追求少女感、不極端節食，靠著勤防曬敷面膜、日常快走深蹲等習慣，由內而外活出優雅與獨立的逆齡人生。



意大利時裝品牌MaxMara日前在上海舉辦特展，現年64歲的奧斯卡影后楊紫瓊與香港資深演員葉童罕見同框，兩位同齡女星展現驚人狀態，立刻成為媒體與網友的關注焦點。活動當天，楊紫瓊身穿深藍色削肩波點雪紡長洋裝亮相，流暢垂墜的剪裁搭配俐落短髮，展現優雅自信氣場。尤其當她對著鏡頭回眸微笑，從容自在讓不少網友直呼：「根本凍齡！」

選美比賽出身的楊紫瓊，其實未曾刻意掩飾皺紋，也不追求不切實際的「少女感」。她大方接受年齡、尊重時間留下的痕跡，但透過健康體態、自信的心態，及長年累積的生活習慣來養出凍齡感。

楊紫瓊4大凍齡秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

楊紫瓊凍齡狀態佳，分享4大秘訣（01製圖；IG@michelleyeoh_official）

+ 11

1. 善待肌膚是保養第一原則

楊紫瓊說，年過半百之後，臉上出現細紋與鬆弛是再自然不過的事情，沒有必要過度抗拒，但一定要善待自己的肌膚。因此平時能素顏就素顏，但出門絕對做好防曬，也會戴帽子避免陽光直射。

她坦言，年輕時不懂使用正確的防曬品，加上拍戲長期待在陽光下，導致色素沉澱出現曬斑，「現在我老了變聰明了，就必須認真彌補。」

因為工作需要當「空中飛人」，她會隨各地氣候調整保養品。在潮濕的亞洲使用清爽乳霜，到了寒帶冬季就換成滋潤型。她也是面膜愛用者，基本上每天敷一片，連搭飛機也不例外，且保養時一定會搭配臉部按摩來消除水腫、緊緻輪廓。

2. 運動比任何保養都有效

若說最重要的凍齡秘訣是什麼？楊紫瓊的答案絕對是運動。

「運動對我來說，比任何保養都有效！」多年來，她維持規律運動習慣，不只到公園快走，連刷牙時都順便做深蹲或踢腿。除了有氧運動，曾學過舞蹈的她也會透過拉筋增加柔軟度，並搭配肌力訓練。

在所有運動中，她最推薦快走，不適合外出時就用跑步機，

快走6~10公里能為肌膚帶來光澤，那是任何打亮產品都無法提供的光彩！

3. 少量多餐不節食，公開一日3餐菜單

過去受訪時，楊紫瓊曾表示自己不刻意節食，也不相信速成的瘦身方式，相較於嚴格限制熱量，更重視均衡飲食、少量多餐及少醣。

她平時會盡量減少高糖食物攝取，透過少量多餐方式維持穩定能量，多攝取蛋白質、蔬菜與水果，也喜歡生菜、乳酪及堅果，但會避免吃紅肉。

楊紫瓊曾公開一日三餐菜單，早餐多以燕麥片搭配牛奶或蜂蜜、葡萄乾與咖啡；午餐選擇大蒜羅勒意大利麵或雞肉沙拉；晚餐則偏好魚肉、龍蝦搭配蒸蔬菜與白飯，並適量點綴紅酒，吃得豐富卻無負擔。

4. 不被時間表綁架，自信獨立塑造凍齡感

外界總認為維持美貌全靠昂貴保養品，但楊紫瓊的魅力其實來自獨立與自信。

她曾說，即使只想收到一束花，也會自己買單，不需要等待別人送禮。她的第一段婚姻僅維持3年，當認清相夫教子的少奶奶生活不適合自己時，便毅然離開豪門，選擇忠於自我。她曾在訪談節目中提到，所謂到了適婚年齡就找人共組家庭的「完美生活」並非她的人生想望，女人為自己而活、對自己負責就足夠了。

女人不應該按照別人的時間表去生活，不應該有時間限制。妳的生活是妳自己的，不需要跟別人一樣。

正因這份不被世俗綁架的底氣，她情定大17歲的法拉利前總裁尚·陶德，即便外界認為兩人外表不般配仍相守19年，直到2023年在日內瓦舉辦婚禮，而這一年，楊紫瓊已60歲。「現代的女性都很獨立，有自己的想法，她們其實不需要去改變自己而得到另外一個人的愛護，這是一個尊重。」楊紫瓊如是道。

人生既無絕對的時間表，所謂的美麗也不在於追求無痕完美。楊紫瓊透過自己的言行，為無齡做了最好的註解——就算年過花甲，也能擁有熱愛生活的能力。如同她奪下奧斯卡影后時的金句：「女士們，不要讓任何人告訴妳，妳的黃金期已經過了。永遠不要放棄！」

同場加映：71歲林青霞抗老秘訣：32減法飲食加規律運動 附3款養生湯水食譜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

63歲劉雪華拒整型「臉上滿皺紋」！不畏老素顏照曝光「勇敢自信」…她讚：享受生命真實感覺

朱芯儀歷經18次化療、頭髮掉光…挺過乳癌迎40歲：人生不需要討好所有人，自在活著是最好的禮物

【本文獲「今周刊」授權轉載。】