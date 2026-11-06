聖誕倒數月曆2026｜Sabon/Dior/Diptyque等推介/價錢｜持續更新

2026聖誕倒數月曆｜臨近聖誕節，開始節日倒數的驚喜。每年一度的聖誕倒數月曆，依然萬眾期待，特別是美妝品牌如Sabon、Dior、Diptyque和LUSH等，蘊藏多款美觀和實用的禮物。「01女生」持續更新及整理美妝品牌的2026年聖誕倒數月曆，若想購買自用或送人的話，不妨參考後再做選擇。



2026聖誕倒數月曆1. Sabon 璀璨之旅聖誕倒數月曆

聖誕倒數月曆價錢：HK$1,280

聖誕倒數月曆禮物數量：24



以高貴夜空藍調，配搭喜慶的紅蝴蝶結，締造出歡樂的樂章。匯聚經典皇牌護膚與節慶限定香氛，包括沐浴油、潤膚霜、身體磨砂膏和髮圈等，透過明亮和舒適的香氣，營造療癒與醉人的儀式感。

2026聖誕倒數月曆1. Sabon 璀璨之旅聖誕倒數月曆 (品牌提供)

Sabon聖誕倒數月曆包括產品：

Sabon聖誕倒數月曆包括沐浴油、身體潤膚霜、身體磨砂膏、磨砂潔面霜、頭皮磨砂膏、修護潤手霜、迷你護手霜、沐浴油、洗髮乳、護髮素、死海身體潤膚霜、柚子柔膚凝露、橄欖積雪草修護霜、髮圈、潔面巾、沐浴手套及木匙。(品牌官網)

2026聖誕倒數月曆2. Dior Le 30 Montaigne Dior聖誕倒數月曆

聖誕倒數月曆價錢：HK$6,200

聖誕倒數月曆禮物數量：24



今年Dior將巴黎蒙田大道30號帶到標誌性的幸運星上，沿著煙囪往下，可見幸運星中間設有一間像以薑餅製作的高訂工作室，擺放著精緻花卉圖騰的禮服，感覺溫暖和夢幻。倒數月曆藏有24款Dior精選產品，包括各款香薰、彩妝、護膚品及香薰蠟燭等，透過甜美的香氣，散發少女氛圍。

2026聖誕倒數月曆2. Dior Le 30 Montaigne Dior聖誕倒數月曆 (品牌提供)

2026聖誕倒數月曆3. Diptyque 聖誕倒數日曆

聖誕倒數月曆價錢：HK$4,250

聖誕倒數月曆禮物數量：25



與藝術家Jean-Simon Roch攜手，以「木藝」為核心主題，構想出生動角色與精緻圖騰，為倒數月曆締造動感和詩意，同時向木材及傳統技藝致敬。從車木工藝的工具箱取材，禮盒內藏有香氛蠟燭、體驗裝香水、香氛、身體護理及家居裝飾精品等，以呈獻一場沉浸式感官之旅。

2026聖誕倒數月曆3. Diptyque 聖誕倒數日曆 (品牌提供)

Diptyque聖誕倒數月曆包括產品：

(品牌官網)

2026聖誕倒數月曆4. Jo Malone London 聖誕倒數日曆

聖誕倒數月曆價錢：HK$4,215

聖誕倒數月曆禮物數量：25



帶大家去到蘇格蘭高地的飄雪場景，Jo Malone London倒數月曆特別強調Tartan Tales格紋的傳統魅力，呈獻一系列經典與節日獨家古龍水、迷你香氛蠟燭與奢寵身體護理產品，而最後一日更藏有全新限定柑橘與蜂蜜古龍水，香調如一杯陳年威士忌，讓每日都沉醉於節日的溫暖氛圍中。

2026聖誕倒數月曆4. Jo Malone London 聖誕倒數日曆 (品牌提供)

Jo Malone London聖誕倒數月曆包括產品：

(品牌官網)

2026聖誕倒數月曆5. LUSH 聖誕月曆禮盒

聖誕倒數月曆價錢：HK$2,950

聖誕倒數月曆禮物數量：25



以鮮艷奪目的手工藤籃帶來無盡驚喜，禮盒集結了備受喜愛的皇牌汽泡彈、香水和蠟燭等純素產品，加上聖誕相關的角色造型，更具節日的歡樂氣氛。除了收藏驚喜，藤籃還可以重用，如擺放玩具、放置野餐食物和收納備用毛毯等，非常實用。

2026聖誕倒數月曆5. LUSH 聖誕月曆禮盒 (品牌提供)

LUSH聖誕倒數月曆包括產品：

(品牌官網)

2026聖誕倒數月曆6. Lane Crawford Not An Advent Calendar

聖誕倒數月曆價錢：HK$3,880

聖誕倒數月曆禮物數量：18



超值款式之一，倒數月曆內的禮物總值逾15,000港元，包括Tom Ford Ombré Leather香氛、Estée Lauder升級再生基因修復精華及SkinCeuticals A.G.E.精華等，搭以精緻的聖誕小屋造型，以及冬日花卉與鳴鳥圖案，帶來舒適和悠閒的氛圍。

2026聖誕倒數月曆6. Lane Crawford Not An Advent Calendar (品牌提供)

Lane Crawford聖誕倒數月曆包括產品：

(品牌提供)

2026聖誕倒數月曆7. JOYCE Beauty 2026 聖誕倒數月曆

聖誕倒數月曆價錢：HK$4,990

聖誕倒數月曆禮物數量：26



倒數月曆包裝以《黛綠林間》（The Emerald Canopy）為創作靈感，印有常綠森林深處的風景圖案，締造寧靜和喜悅的感覺。採用雙層禮盒設計，並精選26件不同品牌的皇牌產品，包括RéVive眼霜、111SKIN眼部提升啫喱及Natura Bissé防曬液，以及專為今個聖誕而設的陶瓷作品。

2026聖誕倒數月曆7. JOYCE Beauty 2026 聖誕倒數月曆 (品牌提供)

JOYCE Beauty聖誕倒數月曆包括產品：

(品牌提供)

2026聖誕倒數月曆8. Guerlain X GERMANIER珠寶盒聖誕倒數月曆

聖誕倒數月曆價錢：HK$5,850

聖誕倒數月曆禮物數量：25



與瑞士時裝設計師Kévin Germanier共同精心創作而成，結合升級再造和快樂的怪誕念頭，蓋子裡面以午夜藍色絲絨紙包覆，綴以璀璨的彩色閃石，中間更設有一面的鏡子，猶如一個化妝寶盒。抽屜內藏有多款迷你裝皇牌產品，包括藝術沙龍系列、花草水語系列和一千零一夜等淡香精，結合彩妝護膚品，實用度超高。

2026聖誕倒數月曆8. Guerlain Dress in Wonde 聖誕倒數月曆 (品牌提供)

Guerlain聖誕倒數月曆包括產品：

(品牌官網)

2026聖誕倒數月曆9. Nespresso x Swarovski 限量版倒數日曆

聖誕倒數月曆價錢：HK$490

聖誕倒數月曆禮物數量：24



Nespresso攜手Swarovski打造閃爍和療癒的時光。以「What Else？」為理念，透過咖啡香氣與色彩斑斕的水晶造型設計，展現出獨有的魅力。倒數月曆匯聚品牌多款香滑口味，包括節日呈獻的香濃Hazelnut Brownie風味咖啡、Blueberry Cheesecake 風味咖啡和雙重美式風味，而在最後一日更藏有聯乘系列的隨行杯，不妨收藏。