聖誕禮物推薦2026｜20+實用交換禮物：$59.9起情侶/朋友/同事適用

聖誕禮物推薦2026｜不經不覺來到2026年末，又是時候要為12月的聖誕節做準備！每年可以為身邊的家人、朋友及摯愛，準備一份窩心又充滿暖意的禮物，不僅能為對方帶來喜悅與感動，自己也能收穫滿滿溫暖與幸福感。這次「01女生」精選多款精緻又實用的聖誕禮物，不論送禮對象和預算是多少，都能從中找到合適的禮物靈感。



聖誕禮物推薦2026｜1. Clé de Peau Beauté Eye Color Quad四色眼影組合 HK$630

Clé de Peau Beauté的華麗百搭四色眼影盤，每一抹色彩皆能為雙眸添上優雅神采，巧妙調控光線折射，締造精緻細膩的迷人光澤。眼影盤以淡金色、古銅金、明亮金及金棕色組成，象徵著在通往無限可能的大門前許下的珍貴星願。

聖誕禮物推薦2026｜Clé de Peau Beauté Eye Color Quad四色眼影組合 HK$630（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜2. CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD SUPERSTAR GLOW KIT 璀璨閃爍光影套裝 HK$260

CHARLOTTE TILBURY的璀璨閃爍光影套裝，一套包含了兩支限量版旅行裝光影筆，分別是SPOTLIGHT和PINKGASM色調。光影筆蘊含珠光粉末成分，有效提升肌膚亮度，反射燈光塑造完美高光效果。配方採用GLOW GEL TECH™技術，可以層層疊加、易於混合，有效無縫層疊在妝容上，實現猶如第二層肌膚的水光效果。

聖誕禮物推薦2026｜ CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD SUPERSTAR GLOW KIT 璀璨閃爍光影套裝 HK$260（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜3. Louis Vuitton Heures d'Absence 旅行裝噴霧 HK$2,800

想送上奢華且香氣四溢的心意，Louis Vuitton的Heures d'Absence 旅行裝噴霧是最佳選擇。香氣捕捉了鮮花的馥郁馨香，洋溢極致現代氣息的花束，以格拉斯清香嬌美的花卉作為主調，茉莉和五月玫瑰盡情散發芬芳濃香，以塔內龍含羞草的清新粉香為整體香調升華。而專為旅遊而設的套裝包括一瓶旅行裝香水及四瓶7.5毫升裝香水芯，設計新穎的香水芯附有磁石開合，能輕易套入噴霧器，精緻又便利實用。

聖誕禮物推薦2026｜ Louis Vuitton Heures d'Absence 旅行裝噴霧 HK$2,800（圖片來源：Louis Vuitton官網）

聖誕禮物推薦2026｜4. RMK 極萃修護節日限定套裝 HK$380

正打算於冬季嘗試「以油養膚」，為肌膚帶來更深層的滋養，不妨考慮RMK所推出的極萃修護節日限定套裝。當中包括：RMK極萃修護按摩肌底油50mL、極萃修護保濕液30mL以及極萃修護面霜8g，讓每位女生都能透過深層滋潤與療癒香氣，為完美底妝和晚間黃金修護時刻打好水潤肌底。

聖誕禮物推薦2026｜ RMK 極萃修護節日限定套裝 （品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜5. Le Labo Classic Candle：PAPYRUS 20 HK$670

Le Labo的蠟燭別具復古浪漫氣息。品牌近期推出的Classic Candle PAPYRUS 20，是以莎草精油作主調，帶出沉實而略帶泥土感的氣息；依蘭的柔和花香、勞丹脂的暖意與深厚麝香隨後展開，帶來古典細膩的香氣。

聖誕禮物推薦2026｜ Le Labo Classic Candle：PAPYRUS 20（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜6. Guerlain MÉTÉORITES DREAMLIGHT 幻彩流星彩妝粉盒 HK$600

Guerlain今年的聖誕彩妝系列，每一件彩妝均是精心創作色彩繽紛的聖誕臻品。其中限量版Météorites幻彩流星彩妝粉盒，以圓形粉盒鑲滿璀璨的彩色閃石，打開盒蓋，展露前所未見的珠粉組合。限量版加入少量幻彩淡紫色和藍色珠子，調和其他珠粉，融合後為臉頰添上魅力亮采。

聖誕禮物推薦2026｜ Guerlain MÉTÉORITES DREAMLIGHT 幻彩流星彩妝粉盒（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜7. Givenchy 高級訂製稜鏡光影粉N17（限量版）HK$460

以書信往來傳遞心意，別具暖意及真誠。Givenchy 今年聖誕就以高訂郵驛為主重新演繹節日氣氛濃厚的郵驛世界。系列匯聚多款閃耀迷人的節日彩妝，每一款都是精心準備的心意。其中限定版光影粉N°17，將品牌標誌性光影美學再次完美發揮，粉質柔滑輕盈，可即時提亮膚色，締造多角度立體光澤。細緻蜜粉與肌膚自然融合，妝感輕盈同時提亮肌膚，勾勒出立體輪廓。

聖誕禮物推薦2026｜ Givenchy 高級訂製稜鏡光影粉N17（限量版）HK$460（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜8. Caudalie Thé des Vignes 白麝香浪漫香氛套裝 HK$300

Caudalie 今年繼續呈獻 100%「零塑料」環保聖誕禮盒，實踐綠色可持續承諾，同時讓每份節日獻禮更具深意。其中「白麝香浪漫香氛套裝」，包括：白麝香清新香水 50ml、白麝香滋潤抗氧潤手霜 30ml以及白麝香清新沐浴露 50ml，讓每位收到禮物的人，都能恍如漫步於日落黃昏的葡萄園中，在佳節散發出神秘動人的優雅魅力。

聖誕禮物推薦2026｜ Caudalie Thé des Vignes 白麝香浪漫香氛套裝 HK$300（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜9. Diptyque Sapin（冷杉）香氛蠟燭 HK$710

香氛蠟燭可為節日增加溫馨氣息，Diptyque 的冷杉香氛蠟燭 ，盛載於墨綠漆面玻璃燭杯，配上橢圓木徽誌，與木燭蓋遙相呼應。當燃點時會散發著閃爍的金光，而香氣則是木質與樹脂交織的香調，融合了西伯利亞冷杉與冷杉香脂精粹、雪松與青苔的細膩香氣，如同靜待裝飾的聖誕樹，既清新凜冽而又暖心溫潤。

聖誕禮物推薦2026｜ Diptyque Sapin（冷杉）香氛蠟燭 HK$710（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜10. Gingko Design 竹製啡色藍牙喇叭 HK$510

打造聖誕節的溫暖氛圍，英國品牌Gingko Design以竹筒外表，搭載高品質音效的藍牙喇叭，加上能夠發光，締造柔和舒適的光線和環境。

聖誕禮物推薦2026｜Gingko Design 竹製啡色藍牙喇叭（圖片來源：Gingko Design）

聖誕禮物推薦2026｜11. Nu Skin ageLOC® Tru Face®鑽亮青春再生精華 HK$871.4

想努力抹走歲月痕跡，保持肌膚年輕狀態，Nu Skin 所推出的ageLOC® Tru Face®鑽亮青春再生精華，蘊含溫和的A醇複合物、高效胜肽配方，結合專有ageLOC®科技讓青春再生。此獨有配方使肌膚更顯光滑、年輕、有彈性，有助滋潤及鎮靜肌膚。

聖誕禮物推薦2026｜Nu Skin ageLOC® Tru Face®鑽亮青春再生精華 （品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜12. Onitsuka Tiger ONITSUKA TIGER THREE HK$1,040

Onitsuka Tiger鬼塚虎所推出的香水各具特色，其中ONITSUKA TIGER THREE是一款蘊含溫度與層次的香氣。以橙香與歐白芷的辛香氣息，帶出溫柔的療癒感，再帶出紫羅蘭與海洋調的柔和。最後是煙燻與辛香悠然蔓延，散發出如泥土般的溫暖餘韻，令人心神寧靜。

聖誕禮物推薦2026｜ Onitsuka Tiger ONITSUKA TIGER THREE（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜13. Saicho 焙茶口味氣泡茶 HK$220

若然不想飲太多酒精飲品，同時充滿盡興的氛圍，Saicho的氣泡茶便是個不錯的選擇，採用單一產地茶葉，如焙茶口味便使用日本茶葉，口感清爽，可以用來配搭晚餐。

聖誕禮物推薦2026｜Saicho 焙茶口味氣泡茶（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜14. Swarovski Magic 手鏈 HK$1,100

Swarovski 的Magic 手鏈以燦爛的切割面風格，精巧捕捉雪花的神韻，充滿節日氣氛。手鏈採用鍍銠設計點綴藍色Swarovski 鋯石，在精緻的鏈條上形成五個冬日圖案，並配備可調式滑動鎖扣，設計貼心，是送禮的完美選擇之一。

聖誕禮物推薦2026｜ Swarovski Magic 手鏈 HK$1,100（圖片來源：Swarovski官網）

聖誕禮物推薦2026｜15. Valmont 膠原修護面膜 5片 HK$4,930

不少女生都愛敷面膜，除了可重點護膚外，更是放鬆身心的好時機。VALMONT 的膠原修護面膜，嚴選純天然膠原蛋白，因其分子結構與人體肌膚相似度達97%。不僅確保極致親膚性，更能實現首次使用即見卓越成效的護膚體驗。面膜奧秘源於精萃瑞士純天然膠原蛋白，確保與肌膚完美相容，帶來無可匹敵的保濕、舒緩與提拉功效。

聖誕禮物推薦2026｜Valmont 膠原修護面膜 5片 HK$4,930（圖片來源：Valmont官網）

聖誕禮物推薦2026｜16. MEMO PARIS INLÉ 茵萊茶桂 75ml HK$2,260

假如送禮對象是愛收藏小眾香水的話，送上這款香水是不錯的選擇。MEMO PARIS所推出的INLÉ，是一款以緬甸茵萊湖（Inle Lake）為靈感的小眾木質花香調淡香精。香氣完美融合了桂花香氣與清幽茶韻，是將東方禪意與西方調香結合得極佳的藝術之作。香水前調為佛手柑、薄荷和艾蒿，再帶出核心靈魂-茶香暈染桂花的甜潤，層次豐富。

聖誕禮物推薦2026｜ MEMO PARIS INLÉ 茵萊茶桂 75ml HK$2,260（圖片來源：MEMO PARIS官網）

聖誕禮物推薦2026｜17. LUSH 雪天使沐浴啫喱 HK$110

風靡全球的LUSH雪天使系列，為今個節日帶來一系列散發著迷人香氣的護理驚喜。其中的雪天使沐浴啫喱以甜美的造型及糖果香氣，以及滋潤紓緩的燕麥奶泡沫，為大家打造柔嫩肌膚。

聖誕禮物推薦2026｜LUSH 雪天使沐浴啫喱 HK$110（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜18. Coach CHELSEA SHOULDER BAG 30 HK$2,950

Coach的這款Chelsea手袋，採用天鵝絨般的絨面革和柔軟的粒面皮革精製而成，非常適合冬日使用。加上簡約的設計風格融合了紐約風格，輕鬆展現出休閒時尚的氣質。手袋寬敞的內部空間可容納日常必需品、平板電腦等物品，並配有拉鏈口袋，方便整理收納。

聖誕禮物推薦2026｜Coach CHELSEA SHOULDER BAG 30

聖誕禮物推薦2026｜19. PRIMAVERA 薰衣草睡眠噴霧 30ml HK$220

好好休息也是相當重要。PRIMAVERA 所推出的薰衣草睡眠噴霧，產品成分100%天然。當中蘊含有機薰衣草油、有機玫瑰木油、有機苦橙花油等，具有鎮靜功效，更可令呼吸暢順、身心放鬆，有助入眠。

聖誕禮物推薦2026｜PRIMAVERA 薰衣草睡眠噴霧 30ml HK$220（圖片來源：Beyorg Beauty官網）

聖誕禮物推薦2026｜20. Mediheal 積雪草舒緩護理導入精華面膜 12片 HK$120

敏感肌最愛！韓國大熱的Mediheal 積雪草舒緩護理導入精華面膜，是一款專為敏感肌及痘痘肌設計的鎮靜修復面膜。它蘊含高濃度的積雪草成分，能有效舒緩外在環境與壓力導致的肌膚泛紅與敏感。此外，亦有助於淡化痘印與均勻膚色，同時強化肌膚的保濕屏障，讓皮膚回復細膩潤澤。

聖誕禮物推薦2026｜Mediheal 積雪草舒緩護理導入精華面膜 12片 HK$120（圖片來源：Olive Young官網）

聖誕禮物推薦2026｜21. Nivea妮維雅果萃雙效C&A淡斑亮白精華凝乳 300ml HK$59.9

Nivea 所推出的果萃雙效C&A淡斑亮白精華凝乳，結合50倍純維他命C、穀胱甘肽及維他命B3，有效提亮膚色，改善身體曬痕、色斑及膚色不均。此外，還添加靈萃取自西印度櫻桃的維他命A，有助於細緻肌膚紋理、改善粗糙與加強保濕，是冬日身體美白必備。