CurrentBody雙11、黑色星期五隱藏優惠！第三代LED光療儀減逾千元

每逢年末，都是各大美妝品牌的減價戰！專業級光療及針對性護膚方案的先驅CurrentBody Skin，藉著「雙11」及「黑色星期五」期間，推出獨家優惠，只要透過專頁購買，就能以原價8折入手品牌最受歡迎的熱門美容儀器，包括Currentbody Skin LED紅光光療面膜儀：第三代，以及專為面部、頸部與胸前肌膚打造的歷代經典美容產品。



CurrentBody雙11及黑色星期五優惠

優惠日期：即日起至12月8日

優惠詳情：CurrentBody雙11及黑色星期五優惠專頁

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠1. Currentbody Skin LED 紅光光療面膜儀：第三代 HK$4,239（原價HK$5,299）

⾸款能夠按照每個⼈的肌膚特點， 提供個⼈化護理的LED家⽤美容儀。採⽤MyDose智能劑量技術，並由Veritace品質保證。每次使⽤時，系統會為每種光波波⻑計算精準的光療波⻑，並根據您的護膚⽬標、肌膚狀況及當下需要作出相應調整。

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠1. Currentbody Skin LED 紅光光療面膜儀：第三代 (品牌提供)

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠2. Currentbody Skin LED 光療生髮帽 HK$5,119（原價HK$6,399）

只靠護髮產品來保養頭髮表層是不夠的！LED光療生髮帽透過120顆醫療等級LED紅光燈泡，全面包覆前額髮際線到頸部上方的髮際線，LED紅光能夠促進頭皮的毛細血管循環，輸送更多的養分及氧氣進入毛囊，使頭髮從根獲取充分的營養，使毛髮更加強韌健康、避免毛髮提早脫落。

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠2. Currentbody Skin LED 光療生髮帽 (品牌提供)

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠3. Currentbody Skin LED 光療胸頸美容儀：第三代 HK$3,839（原價HK$4,799）

採⽤MyDose智能劑量技術，緊密貼合胸頸，每周使⽤3至5次、每次10分鐘，有效改善肌膚狀況。第三代在今年9月推出，現時特別推出優惠，較原價便宜960港元，不容錯過。

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠3. Currentbody Skin LED 光療胸頸美容儀：第三代 (品牌提供)

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠4. Currentbody Skin LED 光療面膜儀及胸頸美容儀套裝：第三代 HK$7,269（原價HK$9,089）

全方位照料肌膚狀態，由面部至胸頸，都能得到極致舒適的護理。現時以組合價購買，較兩者單價總和便宜更多，為原來的72折！

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠4. Currentbody Skin LED 光療面膜儀及胸頸美容儀套裝：第三代 (品牌提供)

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠5. Currentbody Skin LED 紅光光療面膜儀：第三代 & LED光療生髮帽 HK$8,399（原價HK$10,499）

除了肌膚護理，頭皮也要好好照顧，才能展現出精神光澤狀態。現時以組合價購買，較兩者單價總和便宜更多，為原來的72折！

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠5. Currentbody Skin LED 紅光光療面膜儀：第三代 & LED光療生髮帽 (品牌提供)

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠6. Currentbody Skin LED 紅光光療面膜儀: 第二代 HK$3,159（原價HK$3,949）

從多位美容科技專家們的反饋，結合5年的LED光療技術發展，光療面膜儀由第一代全面升級。第二代採用尖端的液態矽膠，實現全面部覆蓋，徹底革新LED面膜儀的貼合方式。經過21次版本研製，完全貼合臉部和下巴，配搭多方位調節帶，在佩戴時更舒適和穩固。除了兩個黃金標準波長：紅光和近紅外光，新一代還在特定區域添加深近紅外光，對細胞更新具有高度強效性。

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠6. Currentbody Skin LED 紅光光療面膜儀: 第二代 (品牌提供)

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠7. Currentbody Skin LED光療臉部頸胸美容組合：第二代 HK$5,299（原價HK$6,619）

價錢較為親民的選擇，為肌膚打好基礎。現時以組合價購買，較兩者單價總和便宜更多。

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠7. Currentbody Skin LED光療臉部頸胸美容組合：第二代 (品牌提供)

CurrentBody雙11及黑色星期五優惠8. Currentbody Skin 射頻美容儀 HK$2,319（原價HK$2,899）

採用獨有雙極射頻技術，可根據個人皮膚狀況而進行專屬護膚療程。備有四個電極，利用無線電波穿過皮膚，有效將射頻(Radio Frequency)能量由皮膚面層深入送到形成膠原蛋白的真皮層。透過深層皮膚組織對RF能量而產生的熱量，即時收縮膠原蛋白纖維同時刺激天然膠原蛋白增生，同時帶動改善循環讓更多氧氣及養份注入肌膚，令肌膚變得緊緻、重獲彈性、有效減淡皺紋或細紋。