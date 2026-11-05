雙11優惠2026｜11月優惠合集：Olive Young/iHerb/SOGO感謝祭/GU

【雙11/雙11優惠2026】雙11折扣優惠來了！踏入年尾，節日氣氛濃厚，各大品牌也推出全年最震撼的年度限時優惠與折扣，從美妝、護膚好物、時尚服飾、生活體驗等服務，都迎來最佳的入手時機！「01女生」為你整理雙11優惠，讓大家一次過了解熱門優惠，入手心頭好。



11月優惠2026｜1. Olive Young早鳥低至4折

相信大家都對韓國美妝店 Olive Young 絕不陌生，每次去韓國旅行都必定會去掃貨。現在不用飛去韓國都一樣可以享受到Olive Young的超筍折扣！用promo code優惠碼以最抵價買人氣韓國面膜、彩妝同護膚品！>> 即拎優惠券 <<

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11月優惠2026｜2. UNIQLO秋冬單品$99起

UNIQLO 由 10 月 30 日至 11 月 12 日推出一連兩週「11.11 狂歡購」！近40款精選秋季人氣商品以驚喜價格登場，今次優惠涵蓋秋冬必備PUFFTECH外套、話題褲款、秋日針織及實穿童裝，一應俱全，更有 APP會員限定優惠。無論想趁轉季為衣櫥添置秋裝，還是為年末外遊準備穿搭，都可以趁機入手心水單品！>> 立即選購UNIQLO雙11優惠 <<

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11月優惠2026｜3. GU秋冬商品低至HK$59

GU秋冬最強禮遇來了！適逢雙11，GU將於11月6日至11月15日推出「11.11會員購物狂賞」，帶來一連串會員專屬秋冬最強禮遇。活動期間，超過200款秋冬人氣商品將以優惠價發售，精選商品低至HK$59，部分人氣時尚單品更是首次推出限定優惠。由滿額禮品到優惠券即減，會員可按不同消費金額層層解鎖更多優惠；除早鳥優惠外，網店亦會隨時加碼推出購物驚喜，讓購物樂趣加倍！

GU雙11優惠！$59起入手200+款秋冬商品:溫暖內搭/牛仔闊褲/Hoodie

11月優惠2026｜4. SOGO感謝祭38折起

SOGO Thankful Weeks 已經正式開始了！下半年的崇光感謝祭由10月23日至11月22日舉行，今年以「40+1喜悅加賞」為主題，在迎來崇光41周年之際，為大家送上更多的驚喜禮遇。「01女生」為大家整理了這次SOGO崇光感謝祭的詳情，以及不能錯過的精選優惠，包括：SK-II、Charlotte Tilbury、LAURA MERCIER 等，一起立即入手！

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11月優惠2026｜5. iHerb 全場產品74折

入手維他命、益生菌、魚油等保健品的黃金時機來了！iHerb 即日起至2026年11月12日推出雙11全場產品 74 折限時優惠，只需在結帳時輸入優惠碼「D11MEGA 」即可。新客的話，輸入優惠碼「WELCOME7」更可獨家享7折優惠，訂單消費滿 HKD 150 即可享免費送貨，快把心儀好物加入購物車吧！

iHerb 雙11優惠：

優惠期：即日起至2026年11月12日

優惠碼：D11MEGA



(iHerb)

11月優惠2026｜6. Farfetch限時75折

FARFETCH 雙11優惠現正開鑼，精選新季正價商品可享75折優惠。只要進入雙11指定活動專區，直接選購標有優惠的精選服飾、手袋及鞋履，結帳時自動計數，無需輸入任何優惠碼。若從未在官方App購物的新用戶，輸入迎新優惠碼 「NC10FF 」或 「WELCOME10」 賺取額外9折優惠。

Farfetch雙11優惠：

優惠期：即日起至2026年11月12日 06:00



(Farfetch)

11月優惠2026｜7. CASETiFY多買多折

CASETiFY 「11.11 狂歡祭」推出「多買多折」優惠攻略，在結帳時只要輸入優惠碼「111126」，購買指定產品2件即享8折、3件享75折、4件享7折。訂單滿HK$279即可享有全球免運費，絕對是年末入手或準備聖誕送禮的最好機會！

CASETiFY雙11優惠：

優惠期：即日起至2026年11月15日

優惠碼：111126



(CASETiFY)

11月優惠2026｜8. Lululemon低至28折起

Lululemon官網正推出11.11限定激減活動，男女裝、熱賣運動服飾及配飾低至 28 折起，絕對是瑜伽與健身愛好者年度不容錯過的囤貨良機！活動期間無需額外輸入優惠碼，進入官網雙11專區即可直接以限定優惠價選購。

Lululemon雙11優惠：

優惠期：即日起 - 另行通知



11月優惠2026｜9. Love, Bonito低至3折起

Love, Bonito官網推出雙11優惠，逾千款熱賣女裝單品激減低至3折起，再享高達額外 75 折的折上折疊加優惠！另外，單筆消費滿HK$600 即享額外85折優惠，消費滿HK$700可享額外8折優惠。

Love, Bonito雙11優惠：

優惠期：即日起至2026年11月16日



(Love, Bonito)

11月優惠2026｜10. UGG低至5折、再享折上折

UGG 香港官網推出「11.11 購物盛典」，熱賣雪靴、厚底毛毛拖鞋低至5折起，雙11特惠專區精選經典款及人氣款低至6折；只要任選2件商品，即可再享額外85 折；結帳時只要總金額滿HK$2,000，便即減HK$200；滿HK$3,500可直接減$500。

UGG雙11優惠：

優惠期：即日起至2026年11月15日

