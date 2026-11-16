再婚皇后｜「最美小三」李世榮靠綠茶抗氧　積極護膚提升角色好感

韓劇《再婚皇后》近日在Disney+熱播，當中飾演國王情婦「菈絲塔」的李世榮，雖然在劇中的行為舉止都讓觀眾看得咬牙切齒，但同時不禁令人感嘆她的美貌，被網民封為「最美小三」之一。李世榮早前亦在發布會上透露，她為詮釋角色更加用心管理外貌，以下5個護膚保養心得，大家不妨偷師！



在《再婚皇后》的發布會上，李世榮形容所演角色「菈絲塔」，是位為生存而強烈渴望一切的人，「我嘗試演繹出一種不經意的『純粹之惡』。希望觀眾在恨的同時，又覺得她很讓人心疼、能夠理解她的行為。」她認為外表不夠漂亮的話，定會被罵慘。

所以這次較以往作品更拼命做好外貌管理。 李世榮

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飾演國王情婦「菈絲塔」的李世榮，雖然在劇中的行為舉止都讓觀眾看得咬牙切齒，但同時不禁令人感嘆她的美貌。(IG@disneypluskr)

再婚皇后｜李世榮護膚保養法1. 由內而外綠茶抗氧

李世榮也是綠茶愛好者！她曾分享會物盡其用，在喝完綠茶後，將剩下的茶葉用來洗面，透過裡面的兒茶素等多酚類成分，幫助肌膚抗氧化。她亦會將綠茶茶包放進熱水盆，配搭精油浸泡雙腳，再塗抹一層厚的凡士林，然後以保鮮紙包覆約15分鐘，以助軟化肌膚角質，加強滋潤雙腿。

再婚皇后｜李世榮護膚保養法1. 由內而外綠茶抗氧 (IG@seyoung_10)

再婚皇后｜李世榮護膚保養法2. 攝取蛋白質、戒酒

在身材保養方面，李世榮在YouTube節目《成燦的E-terview》中，分享為穿禮服時展現出好看線條，她特別在飲食上調節。由於在意肌肉難練成、易流失，因此在拍攝期間增加攝取蛋白質，配合運動和鍛鍊，以維持肌肉量和身體線條。她同時亦戒酒，讓禮服輪廓看來更俐落。

再婚皇后｜李世榮護膚保養法2. 攝取蛋白質、戒酒 (IG@seyoung_10)

再婚皇后｜李世榮護膚保養法3. 媽媽特製髮膜

髮質和髮型都會影響整個造型觀感。李世榮在拍攝《再婚皇后》時，會使用蛋白質洗護產品，幫助維持髮絲彈滑。此外，過去她亦曾表示會用媽媽特製的髮膜，先將蛋黃、美乃滋及少許蜂蜜混合，然後塗在頭上，再以錫箔紙包覆約20分鐘後沖洗，以提升秀髮滋潤光澤。

再婚皇后｜李世榮護膚保養法3. 媽媽特製髮膜 (IG@seyoung_10)

再婚皇后｜李世榮護膚保養法4. 凍膜放雪櫃

李世榮曾參與節目《Get It Beauty》，指自己肌膚易泛紅，故會著重紓緩的保養。她會將凝膠類的護膚品放進雪櫃，每當肌膚狀態不穩時，便會取出來當凍膜敷約5分鐘，以減輕不適和泛紅。

再婚皇后｜李世榮護膚保養法4. 凍膜放雪櫃 (IG@seyoung_10)

再婚皇后｜李世榮護膚保養法5. 徹底清潔和保濕

李世榮的日常保養則較簡單，重視徹底清潔和保濕，在洗面後敷保濕面膜，以快速補充肌膚水分，然後使用基本的護膚品，配搭美容儀提升肌膚吸收。