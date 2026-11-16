聖誕派對妝容教學｜派對通宵不脫妝！化妝師解構高級層次眼妝秘訣

要開始為下個月的聖誕節做足準備！除了準備精緻的聖誕禮物、派對美妝和服飾外，充滿節日氛圍的妝容同樣重要。但要如何化出持妝一整晚的妝容，同時跟上今年流行的聖誕妝容元素？這次「01女生」向專業化妝師Koey 請教，有關聖誕派對妝容的關鍵以及色彩上的平衡，讓大家輕鬆化出充滿魅力的聖誕派對妝。



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聖誕派對妝容好物｜即睇》編輯分享4款最愛的節日彩妝：營造高級閃爍眼唇妝

以液體高光打造出「發光肌」

精緻的聖誕派對妝容，底妝往往是關鍵。要營造出彷彿從肌膚底層透出來的高級光澤，女生們都會想到各種高光產品，但要怎樣選擇呢？Koey就提到新手往往難以控制液體或膏狀的高光（Highlight）。她建議可將一至兩滴液體高光與粉底液混合，再均勻塗抹全臉，便能讓肌膚從底層透出自然的貴氣光澤感。

以液體高光打造出「發光肌」（FREEPIK）

注意平衡眼影的閃爍比例

聖誕派對妝容中，搶眼的「閃爍感」是關鍵元素之一，尤其今年聖誕眼妝流行金屬光與大顆粒閃粉，不過在使用時要注意平衡眼影的主色調與亮片比例，以避免眼妝顯得雜亂。Koey就建議選用低飽和度的金屬光眼影，既能保留閃爍感，又不會過於搶眼；再於眼皮中央及顴骨位置點綴閃粉。透過「幼細珠光眼影＋明顯顆粒閃粉」的配搭，能令整體閃爍度更具層次。

注意平衡眼影的閃爍比例（FREEPIK）

持久眼妝的秘訣

閃爍的眼妝固然好看，但亮片眼影飛粉，甚至有掉落到眼下的困擾，容易破壞面部妝容。Koey分享了她的小秘訣，可先塗上眼影打底霜，讓眼皮保持微濕潤的狀態，便能有效黏附乾燥的亮片眼影粉。同時配搭幼細的動物毛眼影掃，抓粉力更強，令整個眼妝更細膩貼服，且不易飛粉。

化妝師分享持久眼妝的秘訣（FREEPIK）

眼妝與唇妝需互相呼應

當眼妝已經足夠閃爍時，唇妝就需要取得平衡。Koey就建議唇妝與眼影色調互相呼應：

．暖色系眼影（如香檳色、暖橄欖、暖啡色）可配搭暖色調唇膏（如奶茶色、肉桂橘、赤陶紅）

．冷色系眼影（如冰藍色、煙燻豆沙、灰銀色）則可選用冷色調唇膏（如乾燥玫瑰色、藕粉色、梅子紅）。

眼妝與唇妝需互相呼應（FREEPIK）

化妝師簡介：Koey（資深化妝師）

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2013年踏入新娘化妝業界，13年經驗，創立個人品牌 Naturaldraw，一直堅持「自然、簡約」的化妝美學。多年來深入鑽研妝容結構與髮型線條，更親自培訓兩位妹妹成為獨當一面的專業化妝師。

2026年，三人攜手創立全新品牌 3SIS MAKEUP，業務涵蓋化妝師專業培訓、婚禮及商業造型服務。品牌致力為新人與客戶打造極致造型，同時為業界新人提供系統化資源與全方位進修課程。

Koey 擅長透過「面相與原生風格分析」，依據每位客人的性格、五官、骨相特徵、場合需求及角色定位，設計專屬個人的氣質美，呈現最原生光彩。