2026聖誕唇妝趨勢｜一個引人注目的聖誕妝容，除了要重視持久貼服的底妝和精緻的眼妝外，唇妝同樣不能忽視。今年聖誕，有著怎樣的趨勢、流行甚麼色調以及怎樣畫出高級又持久的唇妝？這次「01女生」邀請到專業化妝師 HayLi，與我們一一拆解今年聖誕唇妝，以化出最甜美的妝容。



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聖誕唇妝趨勢：霧面打底＋局部偏光疊擦（freepik）

聖誕唇妝趨勢：霧面打底＋局部偏光疊擦

今年聖誕掀起了「閃亮妝容」趨勢，想要將閃爍融入唇妝，要注意一些小細節。HayLi分享，今年是告別厚重金屬感與大亮片，主打半透明水光底色搭配「微米級細閃」，以折射出濕潤的碎鑽感。在化唇妝時，可以先以霧面唇膏打底，配上水光感唇釉局部疊擦，這樣有立體度又顯隨性高級。

選色避雷與顯白推薦

認識到今年的唇妝趨勢後，更要知道哪些唇色容易踩雷，以及有哪些顯白的唇色。HayLi分享選色避雷與顯白推薦：

​避開雷區：高飽和冷銀白、螢光粉珠光（易顯黑、顯牙黃），以及乳白底色配大金粉（易積線、像泛油光）。



顯白推薦：

．​肉桂裸棕×香檳碎金：溫柔提氣色，最不挑膚色。

．​冰透莓果紅×藍紫細閃：極致顯白，派對冷光下非常高級。

．​透明底色×玫瑰金偏光：最百搭，疊擦在任何唇膏上都能瞬間升級。



唇妝畫出高級感的關鍵（freepik）

畫出高級感的關鍵

唇膏並非單純塗滿雙唇即可，而是能透過不同的畫法與質地搭配，營造出多層次的精緻妝感。HayLi 這次就分享到畫出高級感唇妝的關鍵，她提醒​切忌全唇塗滿，只需將偏光唇彩點在下唇中央及上唇唇珠，避開嘴角與唇線邊緣，防止唇形外擴顯油膩。

同時，她提到唇妝有亮點時，眼妝保持乾淨俐落即可，避免全臉過多亮片。

派對持妝小秘訣（freepik）

派對持妝小秘訣

聖誕派對難免會吃喝、聊天，光澤感的唇妝通常較容易掉妝，甚至黏頭髮，因此持久的唇妝就顯得格外重要。HayLi建議，可以在上妝前先印乾護唇膏，再用持色啞光唇釉或唇線筆填滿全唇並輕掃蜜粉定妝，確保吃喝後底色依然完整。最後只在唇中央點上偏光唇蜜，減少講話和喝水時的沾染，補妝也只需點一下唇中即可，這樣就可維持一整晚的持久唇妝。

化妝師簡介：Hay Li（資深化妝師）

Instagram 擁有 15 年新娘及舞台化妝履歷。以『乾淨底妝』為核心美學，擅長運用細膩筆觸展現女性的優雅神韻，是追求高級感妝容的專業首選。