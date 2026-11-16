聖誕派對妝容｜編輯分享4款最愛的節日彩妝：營造高級閃爍眼唇妝

【聖誕彩妝｜編輯精選】下個月就是每年最期待的聖誕節，正計劃一連串聖誕派對或活動的你，不能忽略了當天的造型及妝容。這次「01女生」的編輯將分享各自今個聖誕最愛的彩妝，包括CHARLOTTE TILBURY 12色眼影盤、Chantecaille 眼影膏、Bobbi Brown眼影筆，以及Nars的冰藍唇膏，眼妝和唇妝在整個妝容上非常重要。



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高級編輯 張懿慧

認識她：

總感覺自己是金牛x雙子，執着妝容和打扮的細節，同時喜歡嘗試新事物。希望每位女生都能找到屬於自己的風格，Be The Real You！



高級編輯 張懿慧推薦：Bobbi Brown 透亮水鑽眼影筆 #Brilliant Honey

聖誕閃亮妝容關鍵是：

貼膚零飛粉，一抹打造高級感的閃爍眼妝 高級編輯 張懿慧

入手閃亮珠光眼影時，貼膚不飛粉、長效持妝絕對是首要考量。筆者早前趁著擔任好友婚禮姐妹時，入手了這款在網上掀起熱話的水鑽眼影筆，結果一試愛上，更讓人後悔沒有早點入手！

高級編輯 張懿慧推薦：Bobbi Brown 透亮水鑽眼影筆 #Brilliant Honey（黃寶瑩 攝）

這款眼影筆蘊含珍珠色素與水感啫喱配方，質地柔滑易推，輕輕一推便能緊密貼合眼皮，完全擺脫傳統閃粉眼影厚重黏膩或飛粉的困擾。在婚禮當天實測，早上7時完妝後，經歷33度炎夏戶外拍攝及晚宴，全日零補妝下，晚上卸妝時眼皮依然保留著細膩閃耀的光澤，持妝度極高。

最深得筆者歡心的是其輕巧便攜的筆狀設計，無需額外攜帶刷具，輕輕一劃即可用於大範圍暈染，亦能搭配小型化妝掃點綴眼頭和臥蠶提亮眼神。無論是趕時間的通勤早上，抑或外出旅行補妝，這支眼影筆都是化妝包內不可或缺的好物。

編輯 許秀麗

認識她：

身為處女座xINFJ，喜歡於日常中創造儀式感，對於細節帶著小小的堅持。身為全年極乾肌，對護膚保濕有著近乎執著的講究；對於化妝充滿熱情，深信一個精緻貼服的妝容，就是一整天好心情的來源。



編輯 許秀麗推薦：CHARLOTTE TILBURY 星光幻影12色眼影盤 HK$575

聖誕閃亮妝容關鍵是：

眼妝要夠大膽、夠閃 編輯 許秀麗

向來很喜歡CHARLOTTE TILBURY的眼影，這次的12色眼影盤由配色、質地到包裝，都讓筆者一眼心動！它由6款實用深邃的啞光色，以及6款璀璨的閃爍色所組成，簡單配搭2色即可化出日常眼妝，是非常實用的眼影盤。

編輯 許秀麗推薦：CHARLOTTE TILBURY 星光幻影12色眼影盤 HK$575（黃寶瑩 攝）

當中亦有較玩味的色調，為眼妝帶來更多變化，筆者尤其喜歡這次加入少有的偏綠色調閃爍色，可打造出金屬感的眼妝。使用期間，明顯感受到這個眼影盤即使是較玩味的色調，也因其粉質幼細貼服，很容易駕馭，可輕易化出不同風格眼妝。

這次眼妝先使用啞光裸粉於眼窩大面積打底，再沾取淺粉閃爍色於眼頭至眼中處進行提亮，增加明亮度。接著在靠近眼尾的眼窩與眼尾三角處，選取了偏綠色調的閃爍色，進行後段暈染加深。最後再以香檳閃爍色在眼中位置輕輕暈染，使前後兩色連接得更好。

編輯 朱加曦

認識她：

喜歡探索冒險的ENFP x 天蠍女生。熱愛時尚、美妝和香水，對文字和製作高要求。擁有化妝和調香證書，座右銘是「遇到感興趣的事就去做吧！」



編輯 朱加曦推薦：Chantecaille 鎏金臻寶節日限定閃爍眼影 #Rose

聖誕閃亮妝容關鍵是：

閃亮細緻同時不飛粉 編輯 朱加曦

編輯 朱加曦推薦：Chantecaille 鎏金臻寶節日限定閃爍眼影 #Rose（黃寶瑩 攝）

年末有著各樣大小的派對，打扮時當然要閃亮登場！Chantecaille眼影體積細小便攜，方便放手袋內隨時補妝，而且粉末質感幼滑，容易順滑地塗於眼窩上，同時不會卡粉。可以用疊層方式打造深淺漸變，個人習慣先用沒閃粉的眼影疊層，最後才在眼窩中間或眼尾位置使用Chantecaille眼影，以締造不同的眼妝輪廓。

編輯 許秀麗

認識她：

身為處女座xINFJ，喜歡於日常中創造儀式感，對於細節帶著小小的堅持。身為全年極乾肌，對護膚保濕有著近乎執著的講究；對於化妝充滿熱情，深信一個精緻貼服的妝容，就是一整天好心情的來源。



NARS ARCTIC LIP SHEEN 冰藍煥色唇膏 HK$330

聖誕閃亮妝容關鍵是：

唇妝可以低調一點 編輯 許秀麗

（黃寶瑩 攝）

在眼妝較為精緻的情況下，唇妝會低調一點，以保持色彩強弱平衡，避免整個妝容失去重心。今年我特別喜歡NARS半透明的冰藍色唇膏，它會依據雙唇自然pH值，轉化為淡淡的柔和粉紅色調，唇色自然，如原生好氣色般。此外，唇膏帶來若隱若現的閃爍光澤，使得唇部更飽滿豐盈。