消委會測試｜逾6成洗頭水含污染或致敏物　附16款安全洗頭水名單

消委會測試｜洗頭水含致敏或污染物質？有機會令人出現過敏，洗頭水點揀好？消委會測試市面60款洗頭水，逾 6 成樣本檢出污染物，只有16款未檢驗出重金屬、二噁烷、可致敏的防腐劑或甲醛等物質，相比之下，可較安全放心使用。



洗頭水也需要小心選購。（misselvani@instagram）

逾7成洗頭水含二噁烷、致敏成分 僅有16款建議使用

消委會以市面有售的60款洗頭水進行測試，包括39款聲稱適合一般人士使用、3款標榜女士使用等，每10毫升大約零售價由$0.64元至$15.5不等，差距達23倍，當中有37款總評分最高（5分）， 有5款總評最低（2.5分）。

當中44款洗頭水檢出二噁烷、可致敏防腐劑或游離甲醛。二噁烷會對皮膚、眼部和呼吸系統有刺激性，由於是揮發性物質，一般徹底沖洗後雖不會對健康構成威脅，消委會建議可免則免。

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另外，有3款不含可致敏香料，包括：「位元堂中藥防掉髮洗髮露」、「新髮現活髮系列洗髮水」、「施巴活髮洗髮露」。

市面有洗頭水標榜成分「天然／有機」，消委會檢測發現，15款標籤「有機」和「天然」的洗頭水，只有部分有第三方機構認可的「認證標籤」，有些更發現非「完全100%採用」。

▼▼▼如何挑選合適洗頭水，消委會有以下建議：▼▼▼