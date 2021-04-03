台YouTuber實測日本3大凍齡保養法　早晚3分鐘按摩減紋1周見效?

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-03 11:00

以前覺得年老就一定色衰，近年卻愈來愈多保養得宜的「美魔女」，臉上絲毫看不出歲月痕跡，更有些彷如逆齡生長。然而，擁有凍齡美貌也絕非必然，有人說女性步入25歲後便要開始防衰老，市面上抗老產品、網絡上抗老方法都林林總總，又應該從何入手？

台灣YouTuber艾琳曾拍攝以凍齡為主題的影片，日本有不少凍齡有術的熟女，她整理日本網站及雜誌的美容心得，總結出3個日本女性的凍齡保養方法，並用1星期實測。她過去曾經看過很多女星的保養方式，每天都要花費1-2小時保養，自認怕麻煩的她難以跟隨，但以下3大凍齡法早晚只需花3分鐘就能有回報。

台灣YouTuber艾琳實測日本女生凍齡方法。（YouTube@艾琳的日常）

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艾琳利用1星期時間實測凍齡方法後，皮膚雖未有驚人變化，但也可看出分別。不過，保養護膚從來都是「長期戰」，要多管齊下才能見到成效。現實有不少女生單靠食用膠原蛋白粉抗衰老，到底是否有效？記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她指市面上膠原蛋白補充劑效用性未明，雖然有研究支持膠原蛋白可改善皮膚乾燥，但這些研究規模不算大，代表性不足。

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