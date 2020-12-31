【踩過界II】簡淑兒在無綫劇集《踩過界II》飾演實習大律師兼千金小姐，表現亮眼，擁有Baby Face的她常常被安排做學生角色，這次在劇集中終於有所突破，飾演專業人士，也讓觀眾看到她另一面。近年簡淑兒更迷上健身，操練出一身肌肉，希望能出演「男仔頭」或「烈女」角色，希望角色不再局限於「女神」。

一臉童顏讓簡淑兒的戲路受限，但同時卻也讓不少女生羨慕，現年31歲的她看起來比實際年齡年輕不少，依然散發少女氣息。而卸下妝容的她，清純樣貌更如時光倒流十數年，看起來與中學生無異。

▼▼▼【點擊看】《踩過界II》簡淑兒素顏被讚似中學生及4招保養心得▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

簡淑兒在《踩過界II》中飾演實習大律師。（IG@kan_jessica）

其實除了簡淑兒，圈中亦有不少女星素顏比上妝後看起來更年輕，卸妝後的她們多了份清純可愛。

▼▼▼「細龍太」陳瑋琪素顏撇甩妖艷，49歲女星卸妝宛如少女？點擊看素顏較年輕的女星及她們的保養心得▼▼▼

+ 27 + 27 + 27

其他文章：

▼▼▼「雷神」Chris Hemsworth與媽媽合照宛如情侶照？台女星與媽媽宛如雙胞胎？點擊看圈中人的美魔女媽媽｜點圖即看▼▼▼

+ 22 + 22 + 22

▼▼▼點擊看圈中50+美魔女素顏，誰外貌回到30年前選港姐一樣?▼▼▼