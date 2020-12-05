【印尼凍齡嫲嫲】年齡是女人最大敵人，這句說話如今似乎不再適用，不少女性注重保養，外表凍齡甚至越活越年輕，逆齡生長絲毫看不出真實年齡。印尼企業家Puspa Dewi與丈夫育有兩個兒子，近年更成為嫲嫲，身上依然沒有一絲贅肉，外貌也逆齡生長，宛如20出頭。

【印尼凍齡嫲嫲】Puspa Dewi不論外貌還是衣著打扮都宛如少女。（IG@puspadewihc）

Puspa Dewi皮膚白滑緊緻，笑起來沒有半條皺紋，樣貌更與歌手JW（王灝兒）有幾分相似，她外出不時穿着熱褲小背心，看起來與一般少女無異。因此她過往與兒子合照被誤認成女友，與丈夫合照被誤會是父女，現在與孫子合照也被錯認為年輕媽媽，讓她哭笑不得。

【印尼凍齡嫲嫲】Puspa Dewi最近榮升嫲嫲。（IG@puspadewihc）

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「逆天」美貌人氣急升 舊照證純天然

Puspa Dewi的「逆天」美貌讓她人氣急升，成為網絡紅人，現在Instagram上的追蹤人數超過47萬人，比不少明星還要多。她更開設抖音賬號，上傳熱舞及生活片段，與粉絲交流互動，更不時參加電視節目，分享保養心得。

或許有人會質疑這位凍齡嫲嫲的樣貌是「後天加工」，她曾經在IG上傳舊照，年輕時的她其實已是美人胚子，也可證明她的外貌百分百「零添加」。有人說「世界上只有懶女人，沒有醜女人」，為了維持身材和美貌，Puspa Dewi在保養上下了不少苦功。

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