36歲傅穎3個月激減13磅　纖腰馬甲線保逆齡少女感　關鍵是飲水？

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-21 18:31

前Cookies成員傅穎（Theresa）早前回流香港發展，即接拍ViuTV劇集《熟女強人》，並積極玩IG回流攻香港市場。現年36歲的Theresa看似纖瘦，但回顧出道時也是個微胖女生，靠著後天的努力成功減去圓面、腿粗、雙下巴。近年Theresa亦有分享自己的減肥心得，並稱在3個月內激減13磅，不時曬纖腰馬甲線，雖然年過30，但仍然保持逆齡少女感。到底她的減肥秘密是什麼呢？

傅穎Theresa在3個月內減掉13磅，從52kg減至45.9kg。（IG@theresafu.ww）

Theresa雖然天生並不肥，但手、腳、肚卻很容易藏脂肪，身形並不扎實，在鏡頭下無所遁形。年過30後因新陳代謝變慢，再肥下去便再也藏不住了，於是她決心減肥。在3個月內成功從52kg減至45.9kg，Fit爆的平坦小腹重現馬甲線，實在令人羨慕。

▼▼▼按下圖看Theresa的減肥心路歷程▼▼▼

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Theresa笑言很愛吃，並稱自己「能吃下整個銀河系」，實在誇張。因此她決心吃得健康，她減少外出用膳，不時都在家裡自己煮，她的下廚料理樣樣都既精緻又美味。在食材方面，Theresa會選擇吃健康的食物，她最愛吃三文魚、牛油果、無花果、蕃茄等，攝取多元化的營養。另一方面，她仍然愛吃甜品，亦不時進食澱粉質，但會注意進食的份量。除此之外，她亦很喜歡喝咖啡，平日會把牛奶轉化做燕麥奶以減少乳糖吸收，她還會自己沖咖啡和拉花，很有生活態度。

▼▼▼按下圖看Theresa的健康減肥食譜▼▼▼

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▼▼▼按下圖看36歲Theresa仍然保持逆齡少女感▼▼▼

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Theresa保持健康飲食，積極減脂，她亦有透過健身增肌，勤加運動以加快身陳代謝和燃脂效果。同時，她亦指飲水是有效減肥的關鍵，更為此購買了800ml的新水杯，確保自己每天也能攝取足夠水分。飲水好處多，除了為身體有效排毒，更是為肌膚補水的直接方法。

Theresa指飲水是有效減肥的關鍵，更為此購買了800ml的新水杯，確保自己每天也能攝取足夠水分。（IG@theresafu.ww）

每人體重不同，所需要的水量也不同，每日飲水方程式可以參考以下方式：

體重（公斤）X 30（毫升）÷ 250（毫升）= 每日建議飲用量（杯）

想在家中想飲到乾淨的水，不妨考慮入手一部濾水器，以過濾自來水中的細菌和雜質。

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▼▼▼按下圖看濾水器推介▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/21）

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