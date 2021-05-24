名人護膚｜曾之喬護膚瘦身4大秘訣　洗臉要限時　洗澡必做這件事

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平時注重肌膚保養的曾之喬，洗澡時會邊聽平靜浪漫的音樂來放鬆一天的疲憊，她還透露自己卸妝洗臉的注意事項，看看女神都是如何保養肌膚的吧!

在曾之喬個人IG、YouTube上都會看到她自信率真的一面，在忙碌的工作結束後，她最注重的就是「待在廁所的時光」，那時間對曾之喬來說是黃金保養時段，卸妝洗臉、泡澡、護膚、擦乳液...任何身為精緻的女孩都會做的事，她一樣也不少。

盡量簡單，要有耐心。
曾之喬

這是曾之喬奉行的法則，不管是在瘦身上還是皮膚保養上，她都遵循著簡單、自然的方式，下面分享女神的4個肌膚保養、瘦身秘訣（點擊圖片搶先看）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：曾之喬護膚、瘦身4秘訣！洗臉只限一分鐘，少了「這個動作」差很多】

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