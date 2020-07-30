【名人護膚】張韶涵拍片親授獨門洗臉術　這樣洗臉皮膚嫩零細紋

過了這麼多年，已經步入38歲熟齡的張韶涵，不僅容貌、身材和大學生沒兩樣，甚至皮膚一點老態都沒有！而平時總喜歡在小紅書上分享日常飲食、保養的張韶涵，除了吃得很講究之外，就連洗臉程序也有自己的獨門SOP！張韶涵「不用洗面乳洗臉」膚質不只更嫩還零細紋！夏天私房保養術公開，睡前加上這一步痘痘、油光也能清光光～

▼▼▼按圖看看張韶涵「不用洗面乳洗臉」的保養術▼▼▼

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不用洗面乳洗臉洗得乾淨嗎？

女星間總瘋傳「不用洗面乳洗臉」的養肌方法，但積了一整晚、一整天得油光髒汙，真的用清水就能洗得乾淨嗎？張韶涵就分享，自己已經實行「不用洗面乳洗臉」好一段時間，沒了洗面乳的過度清潔，讓皮膚更健康、膚況更穩定！不過這個洗臉法執行上也有2大原則，第一就是不能天天不洗臉！可以分配早上或晚上不使用洗面乳而非整天不用洗面乳清潔。第二洗面乳是帶走髒汙，不要過度搓揉！張韶涵也提到，皮膚本身要保有一定的油脂，過度清潔反而會讓細紋、斑點更加明顯。

洗臉水要用潑的！

至於沖洗方面，張韶涵也提醒，洗臉的水溫建議維持在比體溫涼一點的溫度，這樣的涼水對於肌膚較為友善！甚至在沖洗臉上殘餘的卸妝液、洗面乳時也要用潑水替代擦拭，讓水珠自然帶走臉上的油光和殘妝，再以洗臉巾溫柔按壓沾附掉髒汙與水氣，比起擦拭，更能維持皮膚的飽滿度呦！

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保養手技3不原則

洗臉要步步謹慎，到了保養步驟當然不能破功！在保養手技上，張韶更有著3不原則～不拉扯、不搓揉、不拍打！不論是擦保養或是卸妝，最好先把保養品在手心均勻揉開，接著以溫柔彈壓的方式按壓上肌膚，遇到眼周、嘴角位置，也要用最溫柔的手勁推抹，維持這樣的保養規律，不僅細紋減少了，也能減緩皮膚老化的速度呢！

想抗老，濕敷很重要！

很多時候，皮膚的紅腫、發炎甚至敏感反應都是因為過度清潔、摩擦而導致，當肌膚裡的油水不平衡時，痘痘、瑕疵就會一一找上門！對應肌膚的疑難雜症，張韶涵說到，濕敷是她的夏日養膚小秘訣！不管是卸妝還是保養，張韶涵都會以濕敷取代塗抹、擦拭，這樣不僅能確保水分均勻吸收進皮膚，也能趁機舒緩皮膚表層的不適。至於卸妝就更不用說啦～拉扯是加速肌膚老化的最大原凶，想要像張韶涵一樣凍齡，這個壞習慣一定要戒掉！

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