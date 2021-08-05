眼霜｜9款眼部精華　按摩頭設計獨特　緊緻肌膚細紋暗沉不再

到了30歲，眼周開始有魚尾紋、鬆弛現象，想使用眼霜卻又擔心厚重黏膩、長肉芽？以下推薦8款清爽、保濕，打開就能邊按摩邊塗抹的「眼部精華」，幫你一起對抗細紋，重返年輕雙眼。



眼部周圍如果有許多細紋、魚尾紋、鬆弛現象，不僅眼睛看起來沒有神，連笑起來都會顯老，因此對許多人而言，眼部保養是當務之急，萬萬不可疏忽。為了解決這些問題，眼部精華有的會添加視黃醇，促進膠原蛋白生長，改善皺紋；有的也會添加維他命C誘導體，用來抑制肌膚氧化、美白，常見的還有膠原蛋白、神經酰胺、玻尿酸等高效保濕成份，讓肌膚不乾燥。

眼部精華和眼霜的不同

眼部精華和眼霜都是針對眼部的保養品，其中的差異就在於「質地」。清爽、水感、好吸收是眼部精華的特色，若擔心太過黏膩或對肌膚負擔太重，可先使用眼部精華當入門保養。但若是眼周重度乾燥者，建議先使用眼部精華再搭配眼霜，才能達到最佳功效。

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眼部精華的正確使用方式

眼周保養一定要搭配按摩，但要切記過度用力的來回塗抹，因為眼周肌膚相當脆弱，用力過度反而會讓眼睛周圍肌膚摩擦受損，這樣鬆弛和老化現象會越來越嚴重，甚至有暗沉現象出現。以下8款眼部精華推薦，打開瓶蓋都附有按摩導頭，可精準、均勻、360度零死角的將精華液輕點按摩於眼周，使用方便也不怕用力過度。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：打開就能直接按摩的8款【眼部精華】盤點！快速冰鎮、舒緩、好吸收，幫你對抗細紋，重返年輕雙眼】