黑眼圈｜慣性熬夜養出魚尾紋？　5招擊退眼紅、浮腫睇落年輕10歲

關於眼睛周圍那一條條的紋路，你也許可以把它解釋成一個「經驗者」的表徵，就像鞋子會做仿舊設計，或是老一輩會炫耀自己從戰場上獲得的傷疤一樣，是相同的道理。

讓雙眼保持有神的5個建議（按圖了解！）

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你有看到這個嗎？我就是在當年事業剛起飛的。喔你說這些？這些是被我的雙胞胎女兒給弄的。

相信大部分的人都恨不得永遠跟自己的皺紋、黑眼圈、眼睛泛紅說再見，尤其是現在正逢疫情時期，當每個人都戴上口罩時就只剩眼睛能見人，偏偏我們的眼睛看起來卻又是這麼的疲憊無神。不過美容師 Krystyna Wilczynski 說，這其實不能全然歸咎於疫情關係，隨着我們老化，我們皮膚的膠原和彈性本來就會不斷減少。「日曬與遺傳是讓我們看起來比實際年齡更老，以及造成眼下皺紋的主因。」同時這也會因為幾項特定的生活習慣而加速形成，像是酒精、咖啡因的攝取、熬夜，還有過度使用螢幕也是其中一項因素。

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值得慶幸的是，其實有很多方法能夠讓你重現年輕有神的眼睛。最直觀的方法就是保持足夠的水分攝取，保濕之餘也記得減少螢幕使用時間，如果想要尋求更專業的方法，以下有幾點專家建議可供各位參考參考：

1. 撫平你的魚尾紋

如果你發現你的眼睛周圍有一些像是地質構造一般的粗糙紋路，好吧，我也只能說至少它讓你看起來很忠厚老實。來自加拿大西安大略大學的研究發現，眼角有紋路的人能讓你在微笑或是皺眉時，顯得更加真摯！不過即使如此你如果還是想消除，其實有很多產品可以試試，「記得要找那種由視黃醇（維他命 A）、維他命 C，或是玻尿酸等有效成分製成，且有通過臨床研究的產品。」皮膚科醫師 Dennis Gross 說，不過有些產品可能會太刺激，不適合用於眼睛周圍，使用前一定要記得閱讀包裝上指示，用指尖輕輕塗抹，注意別塗抹到眼皮部分。

如果你想要再來點更強效的，可以考慮「化學脫皮」。它是利用藥劑褪去表層死去細胞，使皮膚再生，能夠有效消除皮膚表面的皺紋，Wilczynski 博士說。「這種方式是用來消除眼下最表面的那層肌膚，讓皮膚變得全新又光滑，皺紋也會變得不那麼明顯。」你可以把它想像成是一種深層去角質，能夠軟化肌膚並讓皮膚變得更有光澤，特別是針對眼睛周圍，能有效減輕皺紋狀況。

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2. 消除眼睛浮腫

每天早上起來看着鏡子，你可能會發現自己長得有點像 Alica Cooper，有着大大的黑眼圈。不過這些黑眼圈其實不一定要就這麼跟着你一輩子！想要消除它的第一步得先找出造成它們的原因，「你的黑眼圈是甚麼顏色？」《Glamour》雜誌的美妝總監 Anita Bhagwandas 說，「如果你的黑眼圈是藍色的，通常是因為皮膚太薄造成的，這也是當我們逐漸老化後會發生的狀況。」為了應對這個狀況，你可以使用含有視黃醇（維他命 A）的眼霜，經過時間可以幫助你建構眼下皮膚層，讓皮膚下血管造成的藍色部分變得不明顯一些。然而如果你的是偏灰色，那麼可能是因為遺傳因素，或是你過度揉眼睛所造成。Bhagwanda 女士建議可以選用含有鎮靜成分，像是蘆薈、洋甘菊等成分的舒緩眼霜，能有效緩解炎症。

一位曾經為搖滾明星 Black Sabbath 以及 Judas Priest 擔任美妝及保養專家的 Zoë Moore 女士說，千萬別想用遮瑕膏長期隱藏你的黑眼圈，「會產生一種『反轉熊貓效應』的風險產生，也就是眼睛周圍看起來比臉部其他部分還要白，」他說，「可以試試看 Tata Harper 亮白眼霜，雖然無色但它含有反光粒子，能夠讓肌膚看起來亮得比較自然。」

另外，有降溫功效的產品也能夠消除眼睛的浮腫——像是青瓜片或冰湯匙。「這跟腳踝紅腫時會用冰袋冰敷是一樣的道理，」Moore 女士說，或者你也可以在早上做仰臥起坐的時候，順勢敷上一片冰面膜，《美國殺人魔》中 Patrick Bateman 的瘋狂行徑也許不用模仿，不過他每天早上的護膚日常倒是可以參考一下。

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3. 舒緩眼睛泛紅

眼睛泛紅可能是由各種原因造成，從過敏、結膜炎、微血管破裂，或是睫毛倒插都有可能。不過也有可能是因為過度用眼，或是半夜不睡覺一直吵鬧的孩子，也有可能是因為看了一部講述着某個連續殺人魔的恐怖片，基本上所有會導致你熬夜的事情都可能成為成為你眼睛泛紅的原因。

如果這項問題已經造成你長久以來的困擾——請諮詢你的藥劑師（記得戴口罩），詢問該怎麼清潔眼睛，或是評斷你的情況是否該就醫。假設你的狀況不需要倚靠醫學幫助，只要簡單幾滴像是日本樂敦的這類眼藥水產品，就能讓你恢復像 Frank Sinatra 一樣的魅力眨眼功夫，「眼藥水可以幫助你讓眼白部分變得更明亮，感覺上也會更舒適，對於那些螢幕使用時間過長的人非常有用。」Moore 女士說。

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4. 修剪雜亂的眉毛

自從 1994 年男性們為了致敬 Gallagher brothers 那標誌性的整齊眉型，從那開始就慢慢建立了對於眉毛保養的概念。若是去到男士理髮店，他們會不定期提供保養服務，如果你是有着厚重又雜亂的眉毛的人，找專業的解決會是最好的方法。他們會根據你的眉毛量，建議你該選擇蠟除毛還是拔毛，「在我看來這不是一個適合自己 DIY 的事情。」Moore 女士說。

在家比較安全的做法是日常的維持，以及簡單的塑造眉型就好。隨着年紀增長，眉毛的毛髮可能會變得更長、更粗，用摸的一定可以感覺得到，因為它們實在粗得都能導電了！「若只是稍微整理雜毛是可以的，不過千萬別拔它。」Moore 女士說。可以用眉毛梳將毛髮往額頭方向順一下，就能夠創造有粗獷感的眉型，接着再用剪刀稍微修剪到與其他眉毛毛髮等長即可。

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5. 還是該考慮醫學美容？

其實青瓜片跟乳霜能做的有限，如果你真的很在意你的眼睛，不妨可以考慮做一點「小改造」。像是肉毒桿菌、拉皮、雷射，或是注射填充物等都是方法之一，一切根據困擾你的問題來源是甚麼。

「注射治療像是肉毒桿菌，是最常被使用來改善魚尾紋的一種方式，或者也會被用來填充眉間太深的皺紋或是讓額頭變得更豐滿。」Wilczynski 醫師說。肉毒桿菌能夠透過放鬆肌肉來撫平眼睛周圍的表面皺紋，然而注射填充物就會比較適合用來「填滿」眼睛下方更深層的紋路跟空間。

「如果你的眼下有很嚴重的皺紋、下垂，或是嚴重浮腫情況，手術應該會是最好的解決方法。」Wilczynski 醫師說。「下眼瞼手術或是眼瞼整形術，都能消除多餘的脂肪跟下垂的皮膚，將眼下肌膚變得更緊緻且光滑。最後能讓你的眼睛明顯變得更年輕，也更明亮。」

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：眼睛總是疲憊沒精神？5 招教你如何擺脫皺紋、黑眼圈，讓你看起來年輕 10 歲！】