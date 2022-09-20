周慧敏與倪震多次離合！原諒出軌並閃婚：早已磨合了一套相處藝術

【黃凱芹｜周慧敏｜倪震】黃凱芹（Chris）為了慶祝入行35年，日前於紅館舉行《細聽．黃凱芹35周年演唱會》，圈中不少好友都紛紛到場支持，而嘉賓方面黃凱芹邀請了多年好友周慧敏（Vivian），當晚二人更大唱經典名曲《情未了》及《劍合釵圓》即時把現場的氣氛推到最高點！二人在台上大爆當年往事，周慧敏指曾因借了＄3.6元買汽水後忘記還錢，而惹嬲黃凱芹：「有次你嬲咗我，臉色好似炭黑，又用塊板檔住唔想見到我，後尾先知原來嬲我欠你$3.6汽水錢，我再同你道歉」，場面十分搞笑。

直到演唱會尾聲，黃凱芹不禁感性落淚，雖則是次演唱會僅一場，但本次是他相隔10年再於紅館舉辦演唱會，因此他本人親力親為籌備好一切。



黃凱芹（Chris）為了慶祝入行35年，日前於紅館舉行《細聽．黃凱芹35周年演唱會》，圈中不少好友都紛紛到場支持，而嘉賓方面黃凱芹邀請了多年好友周慧敏（Vivian）。（Youtube@TVB 娛樂新聞台 截圖）

周慧敏、黃凱芹老友鬼鬼 成為最佳好友

黃凱芹接受TVB的訪問時談及自己跟周慧敏合作多年，昔日二人因合唱歌曲又有強烈CP感，當年外界都不時傳出二人交往的傳聞。他憶述二人經電台而認識，漸漸由同事變成了電台的最佳拍檔，其後更引伸到舞台上、音樂上，成為最佳好友。

黃凱芹感情方面，他入行多年從未公開過一段情，只是跟周慧敏合唱而傳出緋聞。（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏與倪震多次離合 終選擇原諒

二人不停在自己的音樂路上努力，而周慧敏當年憑著清純形象被封為「玉女掌門人」，九十年代在香港及台灣走紅，後來更到日本發展，是歌手，也是演員。她的演藝事業一直發展順利，但在感情卻一波多折。周慧敏和倪震在1989年因拍攝節目《摩登時代》而相戀，後來與倪震曾歷多次分分合合，男方的「花心」性格讓周慧敏一而再、再而三感失望終宣布結束關係。不過分手十多天後，二人戲劇化再次走在一起並宣布結婚。

即時面對倪震多次的背叛，周慧敏仍願意原諒倪震。（IG＠vivianchowwaiman）

「都生活了這麼久，沒有倪震，成就不了今天的周慧敏。」即時面對倪震多次的背叛，周慧敏仍選擇原諒倪震，在復合後更火速閃婚結為夫婦，結束19年的愛情長跑，唯這段關係當時不獲祝福，也有不少網民不看好，更湧現出大量的反對聲音，而周慧敏為平息事件，也發表聲明，表示：「沒枉費與倪震轟轟烈烈地愛過，永遠刻骨銘心，此生無憾。而我自己亦都會好好地勇敢活下去，一如過往。」

周慧敏憑著清純形象而被封為「玉女掌門人」，九十年代在香港及台灣走紅。（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏更以「我的伴侶絕對犯得起這個錯誤，而這句說話，亦只我一人有資格去定論」，其肯定的立場以讓外界能結束種種輿論。也許二人因經歷高低起跌，即使倪震犯下大錯，也只有周慧敏最了解他的真實為人。

周慧敏與倪震的愛情經歷風雨，至今已結婚13年多。（IG＠vivianchowwaiman）

周慧敏與倪震早已磨合自我一套相處藝術

周慧敏對倪震用情至深，皆因對方的體貼，雖然別人看不見，但這些細節，只有她才能知悉和感受到，倪震試過在她的演唱會中打扮成貓驚喜現身，為她打氣。周慧敏也曾說過，過去二人在加拿大時，因她習慣了在香港時每天吃一塊咖啡卷，很想念咖啡卷的味道，而倪震當時就跑遍附近的蛋糕店，把每家的咖啡卷都買回來讓她試吃，只為找到一款最接近她在香港時吃的口味。倪震亦曾在結婚後，送她一個禱告盒，上面寫「不用擔心，可以交給天父爸爸」，令她大受感動，「他知道我的需要。」

婚後周慧敏專注家庭，而倪震亦比從前修心養性。（IG＠vivianchowwaiman）

周慧敏曾多次在公開場合上感謝倪震，更曾表示︰「我與倪震識於微時，一起共渡過不能盡算的高低起落，早已磨合了一套我們之間的相處藝術。」現時二人結婚已十多年一直表現恩愛，婚後周慧敏專注家庭，而倪震亦比從前修心養性。

踏入花甲之年罕談感情 4字形容現狀

至於黃凱芹感情方面，他入行多年從未公開過一段情，只是跟周慧敏合唱而傳出緋聞，因此外界一直對其感情狀況感好奇。黃凱芹曾接受訪問罕有提及感情事，他以「心如止水」4字來形容現時的感情狀况。

黃凱芹接受TVB的訪問時談及自己跟周慧敏合作多年，昔日二人因合唱歌曲又有強烈CP感。（weibo@黃凱芹Christonpher）

黃凱芹唱過不少經典情歌而被封「情歌王子」，眾多經典名歌中，他表示漂流瓶裡的聲音》一曲最能表達到他的感情世界：「若是哪位聽得見，這漂流瓶裡的聲音，我在南極以南、北極以北，你在哪裡請問。」他直言做藝人要有心理準備，在舞台上擁有五光十色的華麗風光及歌迷愛戴，內心卻無比孤單，若果想追求真正的愛情，必須要冒險。他坦言曾因自己是公眾人物的身份，而遭到拒絕。

黃凱芹唱過不少經典情歌而被封「情歌王子」，眾多經典名歌中，他表示《漂流瓶裡的聲音》一曲最能表達到他的感情世界。（weibo@黃凱芹Christonpher）

如今已到花甲之年的黃凱芹，已經失去了年青時對愛情的憧憬及嚮往。對於現時以「心如止水」來形容。若果上天安排好的緣份，他會選擇欣然接受；但要主動爭取的話，他就直言自己年紀不適合。

入行至今35年，黃凱芹一直忠於自己的音樂理念，堅持參與每個音樂作品。（Youtube@TVB 娛樂新聞台 截圖）

黃凱芹入行至今35年，他一直忠於自己的音樂理念，堅持參與每個音樂作品。受訪間他重提往日跟公司鬧不和事件，當年他憑著《晚秋》一曲成功爆紅，但3年跟公司關係決裂，更黯然告別樂壇移民加拿大，足足浪費了7年光陰成為了音樂路上的憾事：「當時經理人想我出隻碟，全部用曬內地嘅去改編，其實當時去一間新公司就係想做原創嘅創作歌手，同我自己嘅理想背道而馳，之後反咗面，停晒我所有嘅收入同所有演出機會。生活點算呢？自己嗰個身段放唔低，所以一走了之，去咗外國生活。」

【周慧敏 Q&A】