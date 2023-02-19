李麗珍針灸、周慧敏喝凍飲後這樣做？90年代女星凍齡6大玉女心經

【凍齡｜玉女】隨著科技進步，網絡有不少「人工美女」，都靠濾鏡塑造女神氣質。但回溯廿多年前，女星們少了科技加持，於鏡頭前依然清純絕美，迷倒一眾人。即使時至今日，經過多年歲月洗禮，她們依然凍齡，外貌幾乎不變，令人羨慕不已。就讓我們盤點6位90年代的性感玉女，以及她們的一些保養方法吧！



【凍齡｜玉女】李麗珍擁有一雙水靈大眼，即使30年後，現年57年的她，依然看來美麗。(李麗珍IG & 劇照)

李麗珍凍齡法：針灸瘦面

李麗珍在1993年憑拍攝《蜜桃成熟時》，贏得「一代性感女神」美譽。當年27歲的她，以一雙無辜的水靈大眼，散發著清純誘惑。即使30年後，現年57年的她，依然看來美麗，皮膚依然白滑。

李麗珍非常注重瘦面，為減少面部出現水腫，除了勤做鍛鍊和節制飲食，還會透過針灸療法，來讓面形看來更細小。她曾指最多試過有20多支針札在臉上，但雖如此，針灸功效因人而異，進行前可先咨詢醫師意見。

【凍齡｜玉女】被封為「玉女掌門人」的周慧敏，雖然出道約38年，現年55歲的她樣貌跟以前沒兩樣。(周慧敏IG & 劇照)

周慧敏凍齡法：吃生冷食物後這樣做

被封為「玉女掌門人」的周慧敏，於90年代初曾被商台選為「十大健康形象藝人」，並因純情氣質及清澈歌聲，紅遍港澳台及日本。雖然出道約38年，現年55歲的她樣貌跟以前沒兩樣，依然充滿氣質，圓圓大眼依舊有神。

對於凍齡保養，周慧敏可說是順其自然，不會戒食甜品，也不刻意早睡，一切以簡單為主。不過，她亦有些養生習慣，不僅愛用天然護膚品，也會保持身體暖和，如在吃過生冷食物後，會喝一杯溫水，減少身體變寒，亦會在起床後飲暖水保暖。由於身體變冷，體內機能或會減慢，導致膚質變差，因為保持身體暖和，可讓整個人氣息更好。

【凍齡｜玉女】擁有「凍齡美魔女」之稱的溫碧霞，現年已56歲，依然保持得宜。(溫碧霞小紅書 & 劇照)

溫碧霞凍齡法：蛋白緊膚

擁有「凍齡美魔女」之稱的溫碧霞，在《封神榜》中演奸角，雖然當時已經35歲，但她依然美艷，更獲「最美妲己」稱號。現年56歲的她，無論身材或皮膚依然保持得宜，年齡看似30多歲，讓不少從小看她做戲的網民驚呼，大讚凍齡有術。

溫碧霞對保養講究，除了定期煲湯水，攝取足夠的營養素，以補氣血、滋養肌膚，還曾在小紅書分享凍齡方法，包括以蛋白緊膚。她表示，會敲打雞蛋外殼取走蛋黃，然後將剩餘的蛋白塗臉，搭以簡單按摩，如面部打圓和下巴向上拉提等，其後清洗全面，就可達致肌膚緊致和修毛孔的功效。

【凍齡｜玉女】。現年51歲的黎姿，已是位美容院老闆，對保養非常有心得，難怪肌膚依然保持白滑。(黎姿IG & 劇照)

黎姿凍齡法：睡前3小時不喝水

黎姿（現名馬黎珈而）當年主演多部90年代電視劇，如《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》、《火舞黃沙》及《珠光寶氣》等，更在2004年奪得《萬千星輝頒獎典禮》「本年度我最喜愛的女主角」，奠定一線地位。現年51歲的黎姿，已是位美容院老闆，對保養非常有心得，難怪肌膚依然保持白滑。

除了使用高級護膚品，黎姿也曾分享多個簡單和便宜的保養法，讓自己平日也能保住年輕。她每天都會補充足夠水份，喝8杯水或以上，但堅持在睡前的3個小時，即晚上8、9點後滴水不沾。她認為，晚上攝取過多水份的話，翌日容易出現水腫，因此都會避免飲水，以保持最佳狀態。

【凍齡｜玉女】現年51歲的朱茵，外貌依然充滿仙氣。(朱茵微博 & 劇照)

朱茵凍齡法：先食菜再食肉

因90年代電影《大話西遊》飾演紫霞仙子，而讓觀眾留下深刻印象的朱茵，至今仍有不少人回味她單眼的一幕。現年51歲的朱茵，雖然婚後甚少露面，但仍會不時於社交媒體更新近況，外貌依然充滿仙氣。

相比戒食某些食物，朱茵都不會有太多顧慮，反而從進食次序著手，先以蔬業作主食，增加飽腹感，其後才會攝取肉類和米飯，以免吃得過量。這樣的做法不僅可補充向種營養，而且有助保持健康體形。

【凍齡｜玉女】現年58歲的關詠荷，魅力依然未變減。(陳順禎攝/01娛樂 & 劇照)

【凍齡｜玉女】關詠荷舊時超美。(《美味天王》劇照)

關詠荷凍齡法：暖宮避發福

相信提到90年代的電影劇，都會想到關詠荷主演的《陀槍師姐》、《美味天王》及《苗翠花》等。當年她充滿美貌，曾被誤以為是柏安妮，而丈夫張家輝也是因其迷人外貌，而展開追求。現年58歲的她，魅力依然未變減，保養得非常好。

關詠荷在保養肌膚的同時，也會注重健康，認為「暖宮」是非常緊要的一環，若然「宮寒」，便很易致肥，皮膚亦會變鬆弛。她平日會煲些暖宮中藥，如棗類、桂圓、花生、阿膠及羊肉等，有效保持氣血暢通，減少體內虛寒。