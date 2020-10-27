ViuTV《熟女強人》主題曲邀來昔日「寶麗金七小花」之一的周慧敏主唱，連MV都甚有70年代的味道。「寶麗金七小花」周慧敏、陳慧嫻、黎瑞恩、王馨平、湯寶如、關淑怡、劉小慧等曾紅極一時，霎眼三十年，各人情路如何？

ViuTV《熟女強人》主題曲邀來昔日「寶麗金七小花」之一的周慧敏主唱，連MV都甚有70年代的味道。（IG＠vivianchowwaiman）

周慧敏－與曾出軌倪震結婚：絕對信自己選擇

有「玉女獎門人」之稱的周慧敏，於九十年代在香港與台灣走紅，後來更到日本發展，是歌手，也是演員。

周慧敏在業餘DJ大賽中獲得亞軍後始接受訓練，並在一年後正式成為唱片騎師。她在1989年邂逅倪震，兩人合作主持時事節目《摩登時代》，後來成為戀人。二人曾分離，最終於1996年復合，但其後男方卻緋聞不斷，令周慧敏一度感失望，憤然搬離兩人所住寓所，她其後選擇忍讓，接受對方過失。但在2008年，對方再被拍到與女伴激情擁吻，故她決心結束關係，回復單身。最最戲劇化是，兩人在一周後，宣布結婚。

▼▼▼點擊看周慧敏婚後生活，倪震從不讓她做家務？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

陳慧嫻－曾患焦慮 拒絕結婚至今單身？

陳慧嫻在在八十年代後期是香港樂壇最紅的歌手之一，《逝去的諾言》、《傻女》與《人生何處不相逢》等歌唱得街知巷聞。陳慧嫻曾經公開三段戀情，雖然都無疾而終，但都似是她輕輕推開了婚姻。

▼▼▼點擊看陳慧嫻的三段戀情，現在「心如止水」？▼▼▼

（王馨平＠Facebook）

王馨平－鄭嘉穎初戀，疑被父親棒打鴛鴦？

王馨平出身於明星世家，自小在台灣生活，在大學四年級的時候得到香港寶麗金唱片賞識，於是正式簽約並回港當歌手。

一首《別問我是誰》唱到無人不曉，王馨平事業可謂一帆風順，後來她與屬寶麗金新人的鄭嘉穎竟然擦出愛火花，更是鄭嘉穎的初戀。她在95年亦曾與鄭嘉穎一起拍攝《香江花月夜》。當時王馨平在短短三年間已經出了13張唱片，而當時的鄭嘉穎只是名不經傳的歌手。

＝＝＝＝＝＝＞點擊看王馨平與鄭嘉穎拍拖6年後，王馨平疑被父親棒打鴛鴦？

＝＝＝＝＝＞點擊看其他小花現況：

+ 15 + 15 + 15

https://www.facebook.com/PriscillaChanWaiHan/photos/%E4%BB%8A%E6%99%9A%E8%B7%9F%E6%AD%90%E4%B8%81%E7%8E%89%E4%BB%96%E8%B6%85%E6%BC%82%E4%BA%AE%E7%9A%84%E5%A4%AA%E5%A4%AA%E5%92%8C%E4%BB%96%E8%B6%85%E7%96%BC%E6%88%91%E7%9A%84%E5%A7%90%E5%A7%90%E9%A3%AF%E8%81%9A%E9%80%99%E9%A4%90%E9%A4%A8%E9%A3%9F%E7%89%A9%E5%BE%88%E5%A5%BD%E5%90%83%E6%88%91%E5%80%91%E9%82%84%E8%AB%87%E4%BA%86%E9%BB%9E%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%A4%A7%E8%A8%88%E5%91%A2/686538818106906/