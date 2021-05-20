粉底｜2021年氣墊粉底新品精選合集　BLACKPINK Jisoo愛用Dior

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-20 20:00

粉底｜氣墊粉底（BB Cushion）令零化妝技巧的女生，也可以快速塑造自然透薄的妝容，趕出門或補妝也變得簡單方便；《01女生》為大家精選多個美妝品牌2021年推出的墊粉底新品名單，有哪些值得入手？

BLACKPINK Jisoo 近期更用上Dior新出的氣墊粉底（BB Cushion）。（sooyaaa___@instagram）

7款2021年最新氣墊粉底

氣墊粉底（BB Cushion）把粉底分佈海綿中，並配搭粉撲，讓底妝不再是繁複、花時的步驟，就算是零化妝技巧的女生，都可以快速塑造自然、透薄妝容，是女生懶人恩物。

天氣轉變，加上需戴口罩，對底妝要求更高，例如貼服性、輕盈度，甚至阻隔污染物等，美妝品牌推出多功能氣墊粉底，BURBERRY主打高度遮瑕、長效補濕，戴口罩也不成問題；Sulwhasoo則主打抗老緊緻及遮瑕效果，化妝同時護膚；Dior的氣墊蜜粉連BLACKPINK Jisoo也大讚令皮膚變光滑無瑕。《01女生》為大家精選2021年推出的墊粉底新品名單，入手前不妨參考。

▼▼▼2021年最新氣墊粉底合集：抗污染物成氣墊粉底主流，Dior裸粉設計優雅吸睛，哪款性價比高？▼▼▼

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