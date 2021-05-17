遮瑕膏｜日本網站遮瑕膏10大排名　the Saem上榜$50入手性價比高

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-17 19:17

遮瑕膏｜女生總有不想化全妝時刻，營造自然素肌，一支貼服、高遮瑕的遮瑕產品非常重要。日本美容網站Lipscosme 公布網民票選的「人氣遮瑕膏」排行榜（截至2021年5月17日），想讓肌膚唞唞氣或喜歡簡單卸妝的女生，不妨參考 。

哪款遮瑕膏最受日本女生歡迎?（anjaylia＠instagram）

日本Lipscosme 10大遮瑕膏排行榜 誰是第一位？

夏日炎炎加上戴口罩，化全妝令不少女生卻步，容易甩妝之餘，又悶熱； 若臉上不多瑕疵，簡單遮瑕加碎粉，便可輕易營造自然素肌，又讓肌膚唞唞氣；擁有700萬用戶的日本美容網站Lipscosme，按用戶的評分與流行趨勢，不時更新人氣美妝排行榜。

最新公布的遮瑕膏排行，上榜產品有由港幣數十元至數百元不等，也有開架品牌。POLA 彩虹夢幻修飾潤色粉餅，具多功能可作胭脂、唇彩甚至眼彩，至於韓國品牌the Saem也上榜 ，$50可入手，性價比高。

▼▼▼遮瑕膏10大上榜名單：性價比高有哪款？遮蓋黑眼圈、雀班有效？按圖即看日本美妝網站Lipscosme「10大遮瑕膏排行榜」▼▼▼

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▼▼▼同場加映：夏天戶外活動增加，皮膚長期曝露在紫外線下，女生便忙着美白，市面美白產品眾多，到底護膚品好，還是食健康產品？不妨參考台灣美妝網站Urcosme「10大美白產品排行榜」（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：夏天想持久不脫妝，許多人會用到定妝噴霧，當中的成膜劑（丙烯酸酯類共聚物）能包覆皮膚，增加肌膚保水度，同時讓底妝更貼服、持久，妝感會更好，按圖即看台灣 Urcosme 定妝噴霧排行榜第6至10位，$38好物也上榜，哪些最適合戴口罩使用？（延伸閱讀）▼▼▼