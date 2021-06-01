美妝減價｜LANCOME、GUERLAIN減價　精選30件美妝品GA粉底$3XX　

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-01 17:00

名牌減價｜夏天來臨，除了服飾要轉季，化妝、護膚品也要更持妝、清透，Giorgio Armani粉底、KIEHL'S美白精華都是許多女生在夏日必備；英國百貨公司Selfridges正進行美妝限時減價優惠，部份美妝產品減至香港售價約半價，小資女怎可錯過優惠？

（zelia＠instagram）

Selfridges低至香港半價 精選30件必買美妝好物

英國百貨公司Selfridges難得在季中推出美妝限時減價優惠，YSL、Giorgio Armani、KIEHL'S，以及GUERLAIN等名牌，部份皇牌產品在英國定價已比香港較低，變相是折上折，入手價錢更便宜。

Giorgio Armani持久零瑕粉底液向來都是人氣產品，用家讚遮瑕力中上，持妝力高，香港售價$580, 網購會發現外國售價不時比香港市價為低，約4百元； 加上有8折優惠，GA粉底約$360，比香港便宜$220，性價比急升。

▼▼▼【按圖看】除了Giorgio Armani粉底，不少人氣底妝產品也值得入手；《01女生》精選多款美妝產品，大部份$200- $ 500 元以內▼▼▼

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多款底妝產品值得入手之外，護膚品也可留意，包括LANCOME皇牌小黑瓶，向來深受好評，可減淡細紋、光滑肌膚，吸收速度快又保濕力優秀； 香港售價 $725 (30ml） ， 減價後，$760可購入75ml，相等於半價優惠，非常划算。

▼▼▼【按圖看】除了LANCOME小黑瓶值得入手外，另有有KIEHL'S 以及貴婦品牌包括GUERLAIN與SISLEY，護膚品低至$225▼▼

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網購貼士：Selfridges 並非免運送貨，每次運費l英鎊£25 ( 約港幣$250) ； 顧客也可選擇一次過付£42 （約港幣$420 ），享用全年無限國際貨運；由於運貨以次數計而非重量， 按筆者經驗，找朋友「夾單」分擔運費會較划算。

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