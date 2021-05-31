美白精華2021合集｜KIEHL’S 14日淨白亮肌　$138好物收毛孔去痘印

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-31 20:02

美白精華2021｜防曬是第一步防止肌膚變黑、老化，而美白精華則是重點改善、預防黑色素沉澱，兩者雙管齊下，便能安全渡過高強度紫外線的日子，保持肌膚白皙透亮。《01女生》為大家精選多個美妝品牌2021年推出的美白精華新品名單，有哪些值得入手？

美白精華在夏日是不可或缺。（chrissienana@instagram）

2021年15款最新美白精華 價錢差距大 哪款還有抗氧化、護理暗瘡功效？

每逢夏天，美白產品需求便大大增加，像是KIEHL'S、CLINIQUE的美白精華是品牌皇牌系列，也是人氣產品，今年兩大品牌也有為產品升級，前者推出「強效修護療程」，把精華分成28支個別包裝，控制每次用量且保持其功效，主打14日即可淨白亮肌；後者則增加劑量，深入肌膚底層，瓦解及停止黑色素產生，同時擊退「口罩肌」下的暗沉肌膚。

兩大皇牌產品以外，2021年多個美妝品牌都推出了全新美白精華，除了基本的美白、去斑、抗氧化等功能，也加入一些修護、加強暗瘡護理等功效；《01女生》為大家整合2021年推出的美白精華新品名單，入手前不妨參考。

▼▼▼2021年最新美白精華合集：具收細毛孔、暗瘡護理、美白淡斑功效，有的連孕婦和哺乳媽媽都適用，價錢由$135 - $2,970不等，哪款性價比高？▼▼▼

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除了使用美白產品外，回到基本步也非常重要，女生需要從日常護膚習慣，改善黑色素沉澱，就如定期去角質，不但可減少細菌滋生下出現的暗瘡，同時可提亮肌膚，重現光澤感。

▼▼▼【按圖看】：6個簡易美白貼士，哪些美白成分一定要懂？如何改善日常護膚習慣、多吃哪種食物便可以輕易達到美白效果？▼▼▼

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