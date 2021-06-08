45歲林心如碩士畢業照凍齡如少女　5招保養好物推薦不戒垃圾食物

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-06-08 08:00

林心如保養｜林心如日前在社交平台釋出碩士畢業照，修讀2年碩士專班傳播管理學課程，終於順利畢業，更獲頒傑出表現獎。林心如入行逾20年，嘗試不同角色，事業步步攀升，即使婚後已為人母，仍積極自我突破與增值，挑戰擔當幕後製作人，進修碩士課程。兼顧家庭、事業及學業不容易，但在林心如臉上卻沒一絲疲態，畢業照所見凍齡不輸少女，女強人還會好好照顧自己，保養得宜，的確是女生的參考對象。

林心如日前在社交平台釋出碩士畢業照，修讀2年碩士專班傳播管理學課程，終於順利畢業。（loveruby_official@IG）

林心如形容這2年的碩士課程生活充實又有點曲折，她於2019年入讀世紀大學碩士專班傳播管理學系，第1年的上學期到上海上課，下學期卻因疫情關係改為線上上課。第2年疫情緩和，改到台北世新大學繼續學業，誰知近月疫情再爆發，又改為線上授課，連畢業禮也是線上進行。雖然如此，也無影響林心如圓夢的興奮。

台灣媒體報道，去年林心如製作兼主演的劇集《華燈初上》在世紀大學開鏡，記者會結束後即直接上課，教授透露，林心如常常都是第1位到場上課，沒因藝人身分耽誤學業，更屬「學霸」。林心如在社交平台透露2020整年都在拍戲，都會預先請好假上課，態度值得欣賞。

林心如為人熟悉的代表作之一可說是《還珠格格》，她飾演的紫薇格格溫婉嫻淑，憑劇一炮而紅，深入民心，事隔23年，愈來愈有內涵，外表卻如當初青春。

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在家庭、事業及學業間奔波，林心如享受充實的生活，縱然忙碌，也不見沒絲毫疲態，到底有何凍齡之術？工作以外，林心如大部分時間都以素顏示人，她自稱不喜歡化妝，覺得很麻煩，素顏亦是讓肌膚呼吸與休息的一種方法，聽來容易但有多少女生有素顏的勇氣？林心如曾言：「世上沒有醜女人，只有懶女人。」她的「本錢」全靠後天努力。

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林心如曾在節目《女人我最大》被嘉賓、主持形容人生如吃了防腐劑，不懂變老，是否都不愛吃「垃圾食物」？林心如即時雙眼發光，直言超愛吃「垃圾食物」，如麻辣火鍋、喝酒，甚至容許自己吃即食的加工食物當宵夜。謹守健康保養固然重要，偶爾放縱也能慰藉心靈，生活平衡就好，只有快樂才能保持年輕，也是一種生活智慧。

▼▼▼林心如自言很愛吃，跟許多女生一樣都嗜甜，按圖看她的素顏照及日常飲食，保養凍齡也會吃這些﹗▼▼▼

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資料來源：《女人我最大》、《Beauty美人圈》、《VOGUE TW》、《噓﹗星聞》

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