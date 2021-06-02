阿嬌、舒淇都熱捧﹗抗糖保養防衰老　皮膚科醫生：吃飯增油脂分泌

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-06-02 08:00

抗糖保養｜日本女生流行「抗糖保養」，從日常飲食中減少糖分攝取而防皺紋、鬆弛、暗啞、暗瘡等皮膚問題，有說是她們長壽不顯老的秘訣之一。慢慢市面亦推出抗糖化成分的護膚品，雙管齊下，達抗衰老之效。近年，不少港、台女星也紛紛加入抗糖行列，到底食物中的糖分對皮膚有何影響？女星們的戒糖方法又是否值得參考？使用抗糖化成分護膚品真的有效嗎？由皮膚科醫生一一拆解。

精緻甜品是導致肌膚老化的元兇之一，令女生又愛又恨。（diana-akhmetianova@unsplash）

皮膚科醫生：糖分令膠原蛋白變質 出現鬆弛、皺紋、暗啞

在日本東京擔任醫學美容中心院長的張大力醫師，在著作《拒糖．抗老化》中指，「糖」正是老化殺手，抗老化最簡單的方法就是拒糖，降低體內的糖化反應及脂肪囤積，就能愈活愈年輕。

香港大學內科學系皮膚科榮譽臨床助理教授陳俊彥醫生解釋，攝取高糖分食物會令身體增加胰島素生長因子，令皮膚增加油脂分泌，出現面油、頭油引發暗瘡、頭瘡或皮炎。「此外，糖分亦會令真皮層中的膠原蛋白變質，形成『糖化反應』，降低皮膚彈性、出現鬆弛、皺紋、暗啞，令膚質整體感覺老化。」所以減低進食高糖分食物，有助皮膚保養。不過，糖分是老化的其中一個因素，還有紫外線、年紀、壓力等影響。

營養師：糖分會增加身體發炎的機會

舒淇曾分享自己對飲食非常謹慎，不吃甜品。（sqwhat@IG）

不少被形容「凍齡」的女星也實行「抗糖保養」，如舒淇，她曾受皮膚敏感困擾，面部出現紅疹，治療時甚至要全面以紗布包裹。她在內地綜藝節目《忘不了餐聽》時分享自己對飲食非常謹慎，不吃甜品。Nutri Life營養顧問中心的註冊營養師謝詠瑩（Gloria）指，糖分會增加身體發炎的機會。患濕疹、皮膚敏感及受暗瘡困擾的女生，不妨減少糖分攝取改善皮膚。

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完全戒糖也有反效果

鍾欣潼（阿嬌）曾在小紅書分享主張低糖而非戒糖。（q_gill）

既然糖分有損膚質，完全戒糖又是否好事？今年40歲的鍾欣潼（阿嬌）也是實行「抗糖保養」的一分子，她曾在小紅書分享主張低糖而非戒糖，她堅持低糖飲食一段時間後，也會獎勵自己吃少許甜品。陳俊彥醫生指完全戒糖會令身體因為缺乏糖分而重新分配營養，將糖分分到重要器官如心臟，皮膚會因而變得粗糙、暗啞。因此，攝取過量或過少的糖分都會有損皮膚，重在適可而止。

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