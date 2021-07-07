美容網站LIPS最佳美妝2021　GIVENCHY粉底、黑珍珠潔面膏排第一位

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-07-07 17:00

LIPS Best Cosmetics 2021｜2021年上半年「@Cosme美容大賞」出爐，另一人氣美容網站LIPS也公布了2021上半年 Best Cosmetics 名單，參考600萬名會員分享及評價，評選多款美容護膚產品及三甲排名，《01女生》為大家整合彩妝、潔面護膚、面霜及面膜等多份上榜名單，大家可快速掌握2021人氣美妝產品行情。

日本美容網站LIPS公布了2021上半年「LIPS Best Cosmetics」。（lipscosme）

日本2021年上半年「LIPS Best Cosmetics」出爐

日本LIPS網站擁有約600萬名會員，網站按會員分享及綜合留言等，不時更新排名榜，並於年中與年末公布上下半年度總排行。

LIPS在2020年10月22日至2021年4月18日期間，分析了超過4萬3千條用家評價，得出2021年上半年逾100款最受歡迎的產品。

▼▼▼【按圖看】日本LIPS公布了2021年上半年「LIPS Best Cosmetics」，將近有37個部門類別的名單；《01女生》整合彩妝部6大類，包括：妝前打底、粉底、定妝、遮瑕膏、眼線液與眉筆▼▼▼

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$98 KissMe 眼線液日韓均成第一 卸妝凝膠一物多用卸妝洗臉促代謝

彩妝名單中有不少人氣專櫃產品入選頭三甲，包括GIVENCHY粉底，持妝功效獲 致好評；眼線類則以開架品牌最突出 ，且不過百元港幣，第1名的KissMe Heroine Make眼線液，憑新出的「極緻持色纖細眼線液」成為第1名，亦在韓國的2021年上半年「Glowpick Awards」憑「纖細眼線液」奪第1，前者更是品牌「史上最高傑作」之稱，眼線液流暢度及顯色度高，抗汗水、淚水及油脂，並且新加入鎖水保濕成分，呵護眼部肌膚。

Manara 溫感卸妝凝膠一物多用。（monimoni.55@instagram）

日本平價護膚品牌ROSETTE的潔面膏受歡迎，在潔面產品頭三甲佔2席位，第1位是2021年新品「黑珍珠潔面膏」，主打天然硫磺、珍珠、炭成分，助清潔肌膚、回復光滑，許多日本用家大讚清潔力高又不會有繃緊感覺；另外，卸妝類第1名的Manara「溫感卸妝凝膠」，可卸妝又有去除老廢角質與溶解污垢功效。

▼▼▼【按圖看】護膚部5大類美容產品得獎結果：潔面、卸妝、美容液、面霜與面膜，許多CP值極高，難怪會入選▼▼▼

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（資料來源：LIPS）

▼▼▼同場加映：日本@cosme已公布2021年上半年度@cosme美容大賞，自@cosme Store登陸香港，香港版的排行榜也成為女生的參考，雖然香港版的美容大賞只分了基礎保養、底妝與彩妝的名單，但也增添了「新秀賞」，公開上半年最新人氣美妝護膚產品，身為愛美一族怎可錯過。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：韓國美容網站Glowpick也公布了2021年上半年「Glowpick Awards」，排行榜除了有彩妝、護膚品，更細分至身體護理、衛生棉、隱形眼鏡等排行也有，《01女生》為大家整合了10類美容產品排行榜。▼▼▼