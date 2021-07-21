屯門Donki｜美妝10大暢銷全部$90內　黃金保濕面膜最人氣必入手

屯門Donki｜驚安之殿堂位於屯門市廣場分店於7月20日正式開幕，是全港最大門市，甫開幕已吸引大批市民排隊入場，Donki 貨品眾多，其官網不時更熱賣暢銷商品，最近公布的美妝品 TOP 10 ，全部$90以下，最平是$9 潤唇膏，大可鎖定目標入手。
Donki 屯門店全港最大 美妝銷量排名：面膜最受歡迎
DON DON DONKI屯門市廣場店佔地約2,618平方米，為全港最大門市。據知，總公司計劃在香港再多開17間分店，可見其人氣程度。
DONKI屯門店有日本水果、鮮魚和壽司、肉類、熟食、酒類、家居、飲品、運動用品、玩具及寵物用品等不同區域，最特別是日本屋台主題區，顧客能寫意地挑選和品嚐日式街頭小食，猶如置身大阪道頓堀。
▼▼▼DONKI驚安殿堂在屯門開設了全港最大分店，按圖即看店內環境▼▼▼
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DONKI 的日本美妝品受歡迎，Donki在港登陸後，分店越開越多，大家掃貨也方便得多。Donki官網不時更新銷量排行，讓大家了解最新人氣暢銷商品。
最新公布的美妝鍚銷榜，首10位上榜產品面膜類佔一半，包括長期人氣的面膜「毛穴撫子」，以及不同類型的萬用膏。 趁屯門分店開幕，大可參考暢銷榜，鎖定目標入手。
▼▼▼DONKI驚安殿堂不時更新銷售榜，美妝最暢鎖 TOP 10 ，都是$90以下，最平$9潤唇膏（截至2021/07/20），按圖看看人氣美妝產品▼▼▼
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（資料來源：驚安之殿堂Don Don Donki）
同場加映：【按圖即看】《01女生》精選MUJI無印良品、@cosme store與DON DON DONKI驚安殿堂的30件夏日好物，無印的USB小風扇是必然之選，還有不少實用之選，有空逛逛不妨也入手。
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▼▼▼同場加映：日本100円店Daiso（大創百貨）首間 「Daiso Japan」專門店登陸九龍灣，貨品種類更多，花多眼亂，不妨看看日本用家推選25件 Daiso 人氣美妝、收納及生活好物，鎖定目標，屆時掃貨更得心應手。▼▼▼
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