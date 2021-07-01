韓國Glowpick 2021美容大賞公布 　曬後護理第一位$43暗瘡肌適用

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-07-01 12:00

2021年上半年「@Cosme美容大賞」在港、日、台出爐，同樣受歡迎的韓國美容網站Glowpick也公布了2021年上半年「Glowpick Awards」，排行榜除了有彩妝、護膚品，更細分至身體護理、衛生棉、隱形眼鏡等排行也有，《01女生》為大家整合了10類美容產品排行榜。

韓國美容網站Glowpick也公布了2021年上半年「Glowpick Awards」。（Glowpick）

韓國2021年上半年「Glowpick Awards」出爐

韓國Glowpick網站擁有超過4萬名用戶，許多韓國女生都喜歡在平台上閱讀或分享護膚化妝資訊，極具公信力。

Glowpick在2020年11月16日至2021年5月15日期間，分析了超過33萬條用家評價，逾2萬7名網民參與，得出2021年上半年40款最受歡迎的產品，Innisfree、Hera、CLIO、LANEIGE、Round Lab仍然成為熱門的品牌，另外兩個新興品牌Romand、 Restup也正在走紅。

▼▼▼【按圖看】韓國Glowpick公布了2021年上半年「Glowpick Awards」，名單將近20項分類，《01女生》就彩妝部整合了5大類：粉底、碎粉、遮瑕膏、眼線液、眉筆▼▼▼

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調色、控油成美妝趨勢 夏日防曬功能多 韓妹曬後護理力推$43好物

受新冠肺炎影響，用家對化妝品和護膚品的要求也有所不同，調色、遮瑕、控油等產品是最受歡迎，像是彩妝部分，碎粉定妝，Innisfree No Sebum Powder繼去年再次成為碎粉類別的第1名。

眼線方面，用家都非常着重防水、持久，而且繪畫時是否順暢；根據用家的反映，面膜產品也是今年最為注重的部分，希望把皮膚管理得宜，擁有健康膚質，也能減少化妝對皮膚的負擔，面膜類別第1位的產品，一直是排行榜的頭3甲，用家都大讚清爽卻有出色的保水功能，面膜紙薄、精華量多，敷面以外，還足夠塗抹頸部至鎖骨，提供額外呵護。

韓國女生非常着重面膜產品。（round.lab@instagram）

▼▼▼【按圖看】護膚部４大類美容產品得獎結果：爽膚水、保濕精華、保濕面霜、保濕面膜，許多CP值極高，難怪會入選▼▼▼

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另外，正值夏日，Glowpick的防曬排行分類相當仔細，分別有溫和防曬霜、提亮防曬霜，及曬後護理，女生可按不同的日子需要選擇防曬，溫和防曬霜適合日常；此外，有時大家都會忽略了曬後護理，令肌膚紅腫、甩皮，韓國女生特別喜歡在夏天使用非常便宜的蘆薈舒緩凝膠，可為肌膚降溫、降紅之餘，清爽的質地更可為暗瘡肌提供保濕作用。

▼▼▼【按圖看】Glowpick按用家不同需要，列出防曬排行：溫和防曬霜、提亮防曬霜，甚至是曬後護理，女生便可按個人需要選擇，同時讓愛美白的女生安然渡過夏日▼▼▼

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（資料來源：Glowpick）

▼▼▼同場加映：日本@cosme已公布2021年上半年度@cosme美容大賞，自@cosme Store登陸香港，香港版的排行榜也成為女生的參考，雖然香港版的美容大賞只分了基礎保養、底妝與彩妝的名單，但也增添了「新秀賞」，公開上半年最新人氣美妝護膚產品，身為愛美一族怎可錯過。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：DONKI驚安殿堂不時更新銷售榜，美妝部首10全部上榜產品都是$90以下，按圖看看人氣保濕、防曬產品▼▼▼