護膚｜敷面膜5大貼士有最佳時間　 日本美妝網站10款人氣面膜排名

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-22 20:00

面膜｜面膜功能着重保濕，夏天用面膜，首要著重保水功能防止水分在冷氣房流失，曬後又需要美白、補水急救；日本美容網站Lipscosme 公布用家票選面膜排行榜，入手新面膜之前，不妨參考日本女生的推介及用後評價。

夏日炎炎，敷甚麼面膜好？（lululun_jp＠instagram）

日本Lipscosme 10大面膜排行榜 韓牌比日牌更受歡迎

冬天面膜着重保濕為主，但對於夏天，女生要求多多，先要保水功能防止水分在冷氣房流失，曬後又需要美白、補水急救，油脂分泌增多，又要着重清潔；日本美容網站Lipscosme，按用戶的評分與流行趨勢，不時更新人氣美妝排行榜，正好看看夏天適合用哪些面膜

Lipscosme最新公布面膜排行，上榜產品大多是開架品牌，售價約100港元，一盒約有30-50片，可輕鬆入手；另外，韓國面膜向來性價比高，有6款上榜面膜來自韓國，可見在「藥妝王國」的日本也有不少用家追捧。

▼▼▼10款人氣面膜當中，不乏性價比高，其中一款平均每塊售價約HK$0.5？第1位是日本抑或韓國面膜？按圖即看日本美妝網站Lipscosme「10大面膜排行榜」▼▼▼

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敷面膜5大正確貼士：潔面後勿立即敷

面膜怎麼敷最有效？應該敷多久？原來不少人敷面膜方法一直做錯。《LDK the beauty》雜誌邀請美容大學（ハリウッド大学院大学）的客席教授篠崎功，分享5個正確敷面膜貼士，方法正確才可發揮敷面膜最大護膚功效；同時避免用錯，否則有機會令肌膚有機會變差。

▼▼▼【按圖看】美容大學教授提出5個敷面膜的正確方式，敷面膜時間不應超過幾多分鐘？每日都敷面膜為何有反效果？（延伸閱讀） ▼▼▼

▼▼▼同場加映：DONKI驚安殿堂不時更新銷售榜，美妝部首10全部上榜產品都是$90以下，按圖看看人氣保濕、防曬產品（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本100円店Daiso（大創百貨）首間 「Daiso Japan」專門店今日（6月3日）登陸九龍灣，7月於筲箕灣將有第2間分店。 新店陸續新開，貨品種類更多，花多眼亂，不妨看看日本用家推選25件 Daiso 人氣美妝、收納及生活好物，鎖定目標，屆時掃貨更得心應手。（延伸閱讀）▼▼▼