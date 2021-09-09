皺紋｜張韶涵3步抗皺紋按摩兼凍齡　10款人氣面霜精華護膚新產品

抗衰老｜皺紋出現有原因？皮膚缺水、經常揉眼或配戴隱形眼鏡，容易令眼部周圍肌膚易有細、眼紋，又或法令紋加深，看上去更顯老。張韶涵分享自己對抗皺按摩手法心得，有助減少皺紋凍齡。



張韶涵不時分享素顏照。（angela_zhangshaohan@instagram）

張韶涵10歲開始護膚 抗衰老抗皺按摩手法

39歲張韶涵出道多年，時間飛勢將踏入「4字頭」，但皮膚雪白嫩滑，愛美的張韶涵原來對護膚頗有心得，10歲便接觸第1瓶精華，也看不少護膚相關書籍，做足功課，她曾接受大陸網紅「深夜徐老師」訪問，分享抗皺按摩方法。

▼▼▼【按圖看】張韶涵對護膚有一套心得，想改善皺紋，她建議以下部位多按摩，即看張韶涵的抗皺按摩手法▼▼▼

眼紋、法令紋最易顯老，張韶涵建議在眼部、眼尾紋、法令紋位置多加按摩，令護膚品吸收更有效。

踏入25歲，肌膚代謝開始變慢，一些抗衰老產品便可以拯救熟齡肌。（bowiechoibuiyi@instagram）

10款人氣抗衰老護膚產品

抗衰老護膚品，大多主打高保濕力，減淡細紋、皺紋或改善皮膚鬆弛等。《01女生》精選10款人氣2021年護膚新產品，供大家參考。

「CLARINS煥顏緊緻亮肌日霜」受熟齡肌女生熱捧；Lancôme最新推出的「極緻完美玫瑰再生精華」則有增加肌膚張力、水潤度功效，也是人氣之選。

▼▼▼【按圖看】抗衰老產品功效大不同，輕熟女可按自己的肌膚需要選擇適合的抗衰老產品，即看10款2021年新推出的抗衰老護膚產品▼▼▼

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