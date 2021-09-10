減價開倉Clarisonic洗面機低至4折　THE BODY SHOP洗頭水$20有找

開倉減價｜Clarisonic洗面機向來口碑不錯，不過售價要千元左右，未必人人捨得入手，正好Clarisonic由即日9月10至9月15日在OnTheList舉行線上開倉減價，產品低至4折，最平只需3百多元即可買到人氣洗面機。此外，THE BODY SHOP也同樣進行開倉優惠，更低至3折發售，機會難得！



Clarisonic洗面機開倉減價低至4折，絕不能錯過。

過70款美妝品開倉減價 $3XX入手Clarisonic人氣洗面機

Clarisonic是洗面機始祖，提倡「洗面不應該只用雙手」，將化妝刷具與臉部按摩儀相互結合，風靡一時；以音波技術有效清潔污垢和油脂。Clarisonic洗面機除了可以潔臉，更有清潔身體肌膚及足部SPA 的「三合一」用途。此外也可購入不同功用的刷頭，如超敏感肌、油性肌、去角質等用途等的專屬的刷頭，實用性高。平日正價要千元左右的Clarisonic洗面機，現在開倉優惠低至4折，最便宜$348便能入手，絕不能錯過！

▼▼▼【按圖看】Clarisonic開倉減價低至4折，除了洗面機，也有洗面奶與不同洗面刷頭發售，絕不能錯過▼▼▼

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THE BODY SHOP是次也有減價優惠，低至3折發售。除了性價比高的洗澡用品和潤膚霜外，護膚產品一樣在減價列中，「植物幹細胞活肌精華」質感輕盈，透過植物幹細胞科技，有效激活肌膚細胞自我更生及修復的功效，令肌膚變得柔滑、透亮、緊緻毛孔，深受一班輕熟小資女歡迎，30ml原價$349，現在只需$139.6，有興趣的女生怎可錯過。其中，THE BODY SHOP薑味洗頭水在減價以後$14.5便可入手，平價抵買！

▼▼▼【按圖看】THE BODY SHOP減價貨品眾多，有精華、面膜、沐浴乳、香水、化妝品也有，最便宜$14.5便可入手熱賣洗頭水，潤膚霜禮盒性價比高送禮或自用皆宜▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）

OnTheList 開倉減價詳情



網上開倉減價



時間：9月10日上午8時至9月15日下午11時59分



網址：https://bit.ly/3q53i6R



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