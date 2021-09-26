DONKI人氣暢銷10大面膜　第6位只敷1分鐘啱懒人　 排首位面膜$35

驚安之殿堂（DON DON DONKI）是女生最愛美妝購物聖地，即使在不能飛日本的日子，都能輕易入手日本人氣美妝品，面膜一向是最人氣熱賣之一，牌子款式眾多，不知從何入手？不妨參考DONKI官網的最新人氣排名，看看哪款面膜最暢銷熱賣。



日本Donki最暢銷面膜排行榜，集合了日本女生最愛用的口評面膜，值的得參考！（tucanhhoa@Instagram）

10大DONKI最暢銷面膜

面膜使用量高，從來不怕囤貨，范冰冰曾分享1年用面膜可達700張，選擇性價比的面膜，小數怕長計，可為荷包節省不少。香港DONKI 有多款日本人氣面膜，其網站不時更新最暢銷款式。

DONKI美妝區集合了所有日本最流行最新穎的美妝產品，女生一進去絕不會「空手而回」。(DONKI)

毛穴撫子、Lululun面膜，一向受歡迎，成為10大暢銷面膜，一點也不意外，另外，Utena黃金果凍面膜、肌美精超浸透3D面膜亦打入10大暢銷面膜，兩者皆主打改善皮膚乾燥，為肌膚徹底補水，經常出入冷氣房或秋冬乾燥天氣，皮膚需要滋潤補濕就最合適不過。

愛美又怕煩，想偷懶，便不可錯適合早上起床後使用的「Saborino早安面膜」，只需敷上1分鐘，便可有洗臉、肌膚保養和保濕效果，撕下面膜後即可立即上妝，簡單方便，而且平均每塊價錢約$3，多用也不太傷荷包。

截止今年9月21日，暢銷首位是「凡爾賽玫瑰白金光澤深層保濕面膜」，這款面膜亦是COSME大賞的常客，被日本女生評為精華液及超出預期水潤效果。

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（資料來源：驚安之殿堂Don Don Donki）

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