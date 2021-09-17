眼部精華｜眼霜及精華只能二選一？　10款人氣眼部精華新品推介

眼部精華｜眼霜、眼部精華及眼膜給何選擇？功用有何分別？眼部最容易出賣年齡，出現眼紋便顯老。《01女生》精選10款2021年眼部精華新品供大家參考，配合皮膚科醫生5大選用眼部產品的貼士，有助改善眼部皺紋、眼袋或黑眼圈等問題。



2021年推出了不同眼部精華新產品。（esteelauder_hk@instagram）

10款2021年眼部精華新品

眼周肌膚薄，厚度只有面部皮膚約1/3至1/10，若不多加保養或用錯方法，細紋、魚尾紋便容易出現。

眼部精華功效以緊緻眼肌，減淡黑眼圈、皺紋為主。市面品牌每年都有不少新品上市，有哪些較受歡迎？《01女生》精選10款人氣新產品，供大家參考，包括CLARINS新推出的賦活精華眼霜2In1便結合眼霜及眼精華，保濕不黏膩，且減淡黑眼圈、皺紋，緊緻眼周肌膚；另外，Estée Lauder的眼部精華更附有冰瓷提拉導入棒，有助精華滲透，Guerlain的鍍金屬珍珠滴管設計，除了能精準拿取精華分量，更可用來眼部按摩。

▼▼▼《01女生》整合10款人氣眼部精華新品，價錢由$245 -$ 1,670不等，大家可按各自需要和預算選擇。▼▼▼

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使用過多眼部產品會有反效果？

眼部精華該怎樣選？抑或選眼霜好？還是兩者都用？同場加映：眼霜、眼部精華別同時用？1類眼霜易致發炎皮膚科醫生5大使用貼士

皮膚科醫生提醒，全面補濕也不是壞事，但「多」未必好，甚至有反效果，眼霜與眼部精華最好2揀1，大家可以按肌膚需要去選擇，清爽、好吸收便找眼部精華，若是眼周重度乾燥者，建議先使用眼部精華再搭配眼霜，才能達到最佳功效。

眼周肌膚較薄，要加以保養才不顯老。（immeme_official@instagram）

另外，護膚不能心急，尤其重要給予時間讓產品發揮功效。除了補濕產品使用後可能即時看到細紋有改善，大部份產品都需要6星期至3個月時間，才能看到效果。

▼▼▼【按圖看】美國皮膚科醫生分享5大使用眼霜、眼部精華、眼膜貼士。哪類眼霜易引起眼瞼邊緣發炎？選眼膜時，留意哪種成分容易引起敏感？▼▼▼

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不少人知道眼周保養要搭配按摩，卻不小心過度用力，甚至來回塗抹，這樣會令眼肌摩擦受損，造成鬆弛和老化現象，甚至有暗沉現象出現；都了解如何選擇適合自己的眼部產品後，再配合日常保養要由內而外，注意平時作息飲食，眼睛不再是出賣自己年齡的位置。

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