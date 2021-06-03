Daiso香港首間分店登陸九龍灣　忠實用家真心選25件美妝收納好物

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-03 19:30

Daiso｜日本100円店Daiso（大創百貨）首間 「Daiso Japan」專門店今日（6月3日）登陸九龍灣，7月於筲箕灣將有第2間分店。 新店陸續新開，貨品種類更多，花多眼亂，不妨看看日本用家推選25件 Daiso 人氣美妝、收納及生活好物，鎖定目標，屆時掃貨更得心應手。

日本Daiso（大創百貨）已進駐香港。（大創DAISO JAPAN）

Daiso首間香港分店登陸九龍灣 25件美妝生活好物推介

日本生活用品店Daiso（大創百貨）向來受熱捧，首間香港分店， 終於今日（6月3日）登陸九龍灣淘大商場一期，「Daiso Japan」專門店佔地約2,500 平方尺，提供接近 7,000 款日本直送商品，包括化妝及個人護理用品、精品、文具、食具、家居用品及小食等；

▼▼▼Daiso 登陸香港九龍灣，按圖即看首間 「Daiso Japan」專門店的環境與部分產品圖▼▼▼

Daiso 第二間分店設於港島區 7月筲基灣開幕

《01女生》記者向Daiso方面查問第2間分店，Daiso 回應，將於7月在筲箕灣的Island Walk地舖設第2分店，Daiso 的粉絲又多一處朝聖購物的好地方。

日本女生不時在Instagram分享Daiso美妝好物。（nako_iimonohakken@instagram）

Daiso的美妝品、收納及生活好物，向來深受追捧，忠實用家不時在Instagram分享Daiso心水之選。日本美妝排行榜Lipscosme專設「DAISO人氣美容產品推介」，可見其受歡迎程度。

新店陸續開幕，產品眾多，有什麼女生必入手的清單？不妨參考日本網民推介的「DAISO人氣美容產品」，當中不乏平價收納、雙眼皮貼、潔面海綿等，鎖定目標入手。

▼▼▼日本網民推介的「DAISO人氣美容產品」，包括雙眼皮貼、潔面海綿及收納小物等，日本用家的評價如何？▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

如果你對收納及生活產品都有興趣，也可以留意日本媒體BuzzFeed Japan公布的人氣10大收納及生活產品，名單中前10位由DAISO獨佔，香港的Living Plaza以及DAISO新店，也有機會有售。

▼▼▼【按圖看】Daiso10大收納及生活好物，擠牙膏器1設計方便收納，另有1小物令濕紙巾更耐用？第1位是日女生衣櫃收納必備，只售約$25（330日元）。▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼同場加映：【按圖看】MUJI無印良品15件必買美妝生活好物，$100碎粉性價比高媲美大牌？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 27 + 27 + 27

▼▼▼同場加映：按圖即看記者精選20款200千卡以下的無印良品零食； 無印也貼心推出小包裝零食，每次吃一整包，也不用擔心攝取太多卡路里（延伸閱讀）▼▼▼