SOGO Thankful Week｜護膚套裝低至5折？Estée Lauder面霜半價

【SOGO崇光感謝祭2021｜SOGO Thankful Weeks 2021】SOGO每半年一度的感謝祭即日起至10月26日率先於網站開鑼，獨家預購CLINIQUE、Estée Lauder、SHISEIDO、La Mer等皇牌護膚套裝，以特價發售，低至半價。網店預訂，即可免去「人逼人」之苦；而實體店將在10月27日至12月5日，分三階段正式發售減價貨品，《01女生》精選10大減價護膚套裝，女生們千萬不要錯過。



SOGO感謝祭2021｜SOGO感謝祭網店預購優惠，Estée Lauder面霜半價發售。（esteelauder_hk）

SOGO感謝祭網店預購優惠：CLINIQUE皇牌低過半價 La Mer面霜連眼霜$2XXX

乘着SOGO Thankful Weeks，各大品牌都會提供限時折扣優惠，是次感謝祭於即日起至10月26日於網店進行預購，折扣低至半價，當中更不乏皇牌產品。如CLINIQUE補水套裝連化妝袋，以約6折發售，由$1000減至$605；Melvita大受歡迎的堅果油套裝以半價發售，只需$270；SHISEIDO 資生堂的皇牌精華套裝，也以半價發售，只需$620。

大家也可趁是次限時優惠，購入平常鮮有特價的皇牌產品，如雪花秀各種套裝都以半價發售、La Mer也鮮有地推出面霜連眼霜套裝，也以7折發售，只需$2XXX元，以及Kiehl's的皇牌金盞花護膚套裝等等，都以7折發售。

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