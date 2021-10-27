SOGO Thankful Week崇光感謝祭減價精選　Dyson風筒勁減約$1000?

【SOGO崇光感謝祭2021｜SOGO Thankful Week 2021】SOGO每半年一度的感謝祭門市優惠將於10月27日開始，至12月5日分3階段發售減價貨品，平日少有減價的品牌在SOGO Thankful Week中也有減價優惠，就如Dyson風筒，減價約$1000，絕對是入手的好時機。



崇光感謝祭Part I、Part II及Part III 日期 ：

SOGO感謝祭Part I：10月27日至11月9日



SOGO感謝祭Part II ：11月10-23日



SOGO感謝祭Part III ：11月24日至12月5日



SOGO Thankful Week｜Dyson Supersonic™風筒n在SOGO崇光感謝祭推出減價優惠的產品．（Dysonhair@IG）

SOGO崇光感謝祭減價精選：Dyson風筒勁減約$1000?

Dyson風筒出名無需過高溫度，也能快速乾髮，且不傷頭髮，同時呵護纖幼髮質和敏感頭皮，防止染髮褪色，也令頭髮保持健康光澤。是次Dyson在SOGO崇光感謝祭推出減價優惠的產品，是Dyson Supersonic™風筒 HD03 (桃紅色)，原價$3,380，於10月30日前購買，即可享$2,480優惠價，限量100部；而於10月27日至12月5日購買，則可以$2,580優惠價入手，減價近$1000元，十分抵買。

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