聖誕禮物推薦｜AnsonLo盧瀚霆聯乘ghd　神徒必搶造型夾限量套裝

聖誕禮物2021、Anson Lo｜大家過聖誕節前會準備好聖誕禮物去交換外，女生參與派對聚會前也會悉心化上精緻妝容，就連髮型也會做好萬二分的準備。近日美髮品牌ghd推出限量聖誕造型夾、風筒禮品套裝，更聯乘MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）拍攝全新的宣傳照和短片，即席示範三個不同的換髮造型，相當吸引。



美髮品牌ghd亦推出限量聖誕造型夾、風筒禮品套裝，更聯乘MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）拍攝全新的宣傳照和短片。(ghd)

英國專業美髮造型品牌ghd，向來是專業髮型師必備的品牌外，近年亦成為不少女生愛用的頭髮造型夾之一。近日ghd更聯乘 Mirror的「教主」盧瀚霆（Anson Lo）拍攝品牌新一季「Good Hair Day」（ghd）的宣傳短片和造型照，而一向造型百變的Anson Lo，身穿一襲純白色西裝並換上三個不同的造型，瞬間展現Anson Lo等多方面的魅力。

【按圖看】Mirror的「教主」盧瀚霆（Anson Lo）拍攝「Good Hair Day」（ghd）的宣傳短片和造型照！▼▼▼

加上臨近聖誕節各式聚會與派對陸續開始籌備，除事先入手聖誕禮物和「戰衣」之外，吸睛的頭髮造型亦不可或缺。而不少女生家中也配備一枝頭髮造型夾，適逄ghd近日推出限量聖誕禮品套裝「GHD DESIRE」，奢華系列更有ghd最暢銷的造型夾，而外盒暖和淡灰色調包裝配上天鵝絨禮盒，用來作聖誕禮物或自用亦可。

【按圖看】適合用來送禮的GHD DESIRE限量版禮品套裝推介，包裝奢華又相當抵買？▼▼▼

有興趣的朋友或粉絲，亦可以親身到ghd x Anson Lo “Good Hair Day” 打卡：



10月28日： ghd又一城店 — 換上Anson Lo全新巨型造型照

11月1日： 海港城ghd期間限定店開幕 — 展示Anson Lo全新造型照

11月1日： 海港城戶外幕牆、時代廣場大電視 — 播放ghd x Anson Lo “Good Hair Day” 宣傳短片

11月10日： ghd x Anson Lo電車廣告活動展開 12月下旬： 朗豪坊店開幕



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2021聖誕禮物

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