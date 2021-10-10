Jo Malone London香水添矚目新成員　怎噴香水才能更持久迷人？

香水｜Jo Malone London每年都會定期推出限定香水，粉絲都會立即搶購。因為是限量推出的關係，很多香氣也是「只此一次」。去年推出的「限量英倫薰衣草系列」就令不少女生念念不忘，幸好Jo Malone London帶來好消息，宣佈當中的「銀樺與薰衣草古龍水」已成為品牌的經典古龍水行列，令一眾粉絲不用再怕會去失所愛了。



Jo Malone London把2020年的限量英倫薰衣草系列中的銀樺與薰衣草古龍水（Silver Birch & Lavender）加入經典古龍水行列。（Jo Malone London）

Jo Malone London加入經典古龍水行列 10款2021秋冬新款香水推介

Jo Malone London早前才慶祝人氣經典香氣的英國梨與小蒼蘭（English Pear & Freesia）面世10周年，換上全新限量版工藝玻璃香氛瓶身；最近又有新搞作，便是把2020年的限量英倫薰衣草系列中的「銀樺與薰衣草古龍水」（Silver Birch & Lavender）加入經典古龍水行列，以後粉絲便不用擔心期間限定的問題了。

全新銀樺與薰衣草古龍水給人精緻、清新、瀟灑的感覺，猶如置身薰衣草園中，初調採用西柚、茴香，主調則是英倫薰衣草、鼠尾草，最後基調有銀樺、琥珀木、烤橡木糅合整體香氣。

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想創造獨有的香氣，建議使用「銀樺與薰衣草古龍水」時，也可以與「英國梨與小蒼蘭」，或是「絲柏與葡萄藤」做出混香，前者加入英國梨，感覺多一份親切感，清新爽朗；後者則適合穩重的朋友，絲柏帶木調，滲透一種神秘、沉穩的感覺，令香氣更加充滿層次感。

GUERLAIN的L’Art & La Matière系列的ROSE CHÉRIE加入杏仁，令緩和甜美的玫瑰，令人更舒適。（misselvani@instagram）

10款注目新香水推介

今個秋冬，除了Jo Malone London加入薰衣草主調的古龍水，許多品牌像是GUERLAIN、Byredo、DIOR等都主打玫瑰香氣，把玫瑰香氣釋放得淋漓盡致，帶出不同感覺，像是GUERLAIN L’Art & La Matière系列的ROSE CHÉRIE加入了杏仁，緩和甜美的玫瑰花香，氣味更怡人舒適；Byredo的Young Rose配合川椒，浪漫又破格；而Miss Dior則以多種花卉粉飾，如鳶尾花、鈴蘭、牡丹等，展示女性優雅甜美一面。

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香水如何噴才最持久有效？要噴多少？不少人以為噴手腕是最好，但原來要發揮香水最好效果，還有幾個部份不可忽略；噴錯香水，隨時有反效果。由香水師提供6大貼士，不妨參考！

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