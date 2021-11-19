3大精華水評比　Estee Lauder、Lancome、SK-II保濕力完勝爽膚水

Lancôme「極光水」淨澈亮肌精華水、Estée Lauder「原生露」微精華原生液、SK-II「神仙水」護膚精華液，市場上最知名的三大經典「精華水」評價、特色、用法，全方面分析現在最該入手的高機能「水感保養」。



有鑒於近年「水感精華液型態」的保養方式受到大家喜愛，清爽、好吸收、不黏膩的質地擦起來毫不負擔，讓各家紛紛推出好口碑的高機能「精華水」搶攻市場。其中，在網路上最常被討論的明星精華水莫過於Lancôme「極光水」淨澈亮肌精華水、Estée Lauder「原生露」微精華原生液、SK-II「神仙水」護膚精華液這三大經典了，大家最愛搜尋的評價、用法和特色，一次整理分析比較：

精華水護膚必備item？教你認識及正確使用Lancôme、Estée Lauder、SK-II三大精華水（點圖放大閱讀）▼▼▼

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一般化妝水和精華水的差別？

在看介紹前，先幫大家區分一下「化妝水」和「精華水」。

化妝水是臉部保養的基礎，洗完臉後要先擦化妝水。化妝水中含有大量的水分，可以維持皮膚角質層的濕潤，使後續保養能被更好的吸收，但化妝水鎖水效果有限，因此還需要搭配其他保濕精華、保濕乳液或保濕乳霜等，來達成肌膚的保濕鎖水。

精華水則是水狀的精華，除了大量的水分，還會有明星科技和成分，為肌膚補水的同時也提升肌膚防禦力，抵抗外在環境對肌膚造成的傷害，為肌膚補充流失的水分和彈潤。過往像是被當作化妝水的護膚精華液，現在都被歸類於高機能的「精華水」。

因此，你可以選擇「化妝水」後再使用「精華水」，當然直接使用「精華水」來取代「化妝水」步驟也可以。

「極光水」 Lancôme淨澈亮肌精華水150ml $755

評比各家明星精華水產品，「極光水」算是年資最輕，網路聲量卻相當高的一款精華水。2020年才推出的「極光水」，結合超過30年研究基礎的酵素保養科學，透過前所未有的傑出高效配方、超越過往的多效合一水感保養，搭配響亮的暱稱和宣傳，一推出就打響知名度，成為許多人保養必備的新選擇。

極光水特色：

「極光水」擁有97%「激光酵素複合精華」+3%「植萃精油」，是最適合肌膚、最能帶給肌膚保濕水潤與持久明亮剔透效果的黃金比例配方。除此之外，最大的特色就是瓶中附有一只Lancôme獨家專利設計、山毛櫸造型的「極光仙女棒」，每次使用前需先上下搖晃瓶身，水相與油相配方即可因著仙女棒高速融合並產生無數顆「新鮮現打」超微細的亮膚泡泡。每顆大小均勻的泡泡，都均質含有97%「激光酵素複合精華」+3%「植萃精油」，讓肌膚能迅速吸收泡泡中的所有養分，有效改善肌膚澄淨度並提升膚質及膚色均勻度，能修護舒緩、深度保濕、淡化暗沉，以及促進代謝老廢角質。

極光水評價：

翻開PTT、Dcard和IG上網友們使用Lancôme極光水後的心得分享幾乎都是一片好評，其中最被讚賞的是「肌膚有拋光的亮感」，因為成分含有酸類，對於肌膚亮白有一定的效果，所以也被稱讚是「最有感」的化妝水，但也因為含有美白成分和酒精，敏感肌膚最好評估後再使用，使用後也要注意防曬。

極光水用法：

1. 早晚清潔臉部肌膚後，以化妝棉取適量水感精華液型態 （極光水） 塗抺於臉部肌膚。

2. 使用前請先搖勻讓精油與精華水徹底混合，接著倒在化妝棉上，順著肌膚紋理擦拭臉部（避開眼周）。

3. 針對鼻翼、下巴等角質容易堆積或臉部暗沉部位，可以以畫圓按摩的方式加強。



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「原生露」Estée Lauder微精華原生液200ml $855

微精華原生液誕生於2014年，當時Estée Lauder研究室觀察到亞洲肌膚格外敏弱的特質，因而為此研發出能夠全面提升肌膚免疫力、讓肌膚更有元氣的保養品，不但跨足醫學研究領域並將保養推向更高境界，在日韓等亞洲市場都相當受到歡迎，高科技的機能精華水也開始受到矚目。

原生露特色：

「原生露」含有首創「微分子精準高滲透科技」，將每一滴珍稀成分微分子化，層層滲透補充至肌底，並加入耗時30年研究專利級「微物發酵科技」，以尖端發酵科技萃取活性99.5%的益生菌增強肌膚角質層，高效滋潤賦活肌膚同時提升肌膚保護力，讓肌膚喝飽水，從肌底透出水嫩光。Estée Lauder更是針對亞洲市場特別研發「櫻花水」微精華原生液「櫻花輕盈版」，其承襲原生露明星獨家「微分子精準高滲透科技」並添加「櫻花發酵美顏精華」，防止因熱帶氣候而導致的毛孔粗大問題，長期使用能使肌膚處於最佳穩定狀態。

原生露評價：

原生露網上評價大多相當正面，穩定肌膚、透亮柔嫩、妝前濕敷能讓妝感更服貼，有些人使用會覺得鼻翼或乾燥處微微刺痛，不過刺感只是很短暫，也不會導致泛紅，質地清爽很快就能吸收，使用後肌膚也不會有黏膩感，男生也能接受。

原生露用法：

1. 日常掌心按壓法：將原生露適量倒至掌心中，雙手均勻沾潤後輕拍全臉肌膚。

2. 面膜式拍法：早晚清潔後，先以化妝水輕拭全臉。再使用約5元硬幣大小量的原生露將化妝棉充分浸濕，運用濕潤的化妝棉將臉部分為下巴到耳下、嘴角到耳中、鼻翼到太陽穴與額頭至鼻尖四區，以45度角接觸肌膚，由下往上徹底輕拍至化妝棉接近微乾。

3. 原生露濕敷法：將原生露沾濕化妝棉後，濕敷在特別乾燥的部位作為急救。



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「神仙水」SK-II護膚精華液230ml $1500

「神仙水」這個稱號其實一開始是中國對SK-II護膚精華液的暱稱，漸漸地就成了「厲害的精華水」代稱了，所以護膚精華液可以說是「神仙水」始祖。而說到護膚精華液，它的傳奇故事也無人不知，40年前科學家們偶然發現日本的一家清酒釀造廠中一位年老釀酒師的臉上滿布皺紋，雙手卻依然年輕細嫩，這種強烈的對比吸引了科學家們的注意，由此揭開了PITERA™ 帶來的晶透美肌秘密。多年來護膚精華液的配方從沒更改過，明星級成分PITERA™ 也沒有換過，SK-II努力將護膚精華液帶領到另一個層次，拍攝許多微電影、跨界名人合作、以及每年各種節慶的限量瓶推出，利用新的思維和創意讓這個多年不變的經典保養品一直有不同的變化。

護膚精華液特色：

SK-II護膚精華液蘊含 90% 以上Pitera™，以及多種維生素、胺基酸、礦物質和有機酸，高濃度配方並悉心調製取得絕佳平衡。而堪稱SK-II護膚精華液靈魂的PITERA™精華，為源自於酵母發酵過程中精萃而成的產物。PITERA™精華的組成緊密地模擬天然人類肌膚之複合物，為協同運作活化肌膚更新之50多種微分子營養成分的天然生物精華，含有與肌膚天然保濕因子成分相似的胺基酸、礦物質，提升肌膚關鍵指標－全方位改善肌膚五大美肌度：抗皺度、緊緻度、白皙度、細滑度、光澤度，減少皺紋出現，膚質更緊緻，讓肌膚更緊實，煥發更動人的光采，並昇華至晶瑩剔透狀態。

護膚精華液評價：

護膚精華液評價在網上一直都是兩極端，喜歡的人很喜歡，不愛的人從味道就開始嫌棄，認為有一股「口水味」，但有趣的是女星湯唯愛上護膚精華液則是因為味道：「我一開始被SK-II吸引是因為一瞬間喜歡上了它的味道。」功效來說，護膚精華液的標準口號就是「晶瑩剔透」，長期使用能讓肌膚穩定、保濕度提升，不過網上有些人反應會致敏、冒痘，所以最好要實測才能知道護膚精華液是否適合自己的肌膚。

護膚精華液用法：

1. 護膚精華液日常用法：清潔肌膚、在化妝水後，倒取約5元硬幣用量的護膚精華液於手心，讓雙手掌心勻潤後輕拍全臉，再用手掌按壓肌膚幫助護膚精華液吸收。

2. 護膚精華液濕敷法：利用護膚精華液沾濕化妝棉後，濕敷在臉部膚況需加強部位，即可快速達到宛如敷面膜效果。



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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：極光水、原生露、青春露！比化妝水還厲害的經典3大「精華水」特色、評價、用法分析】